В ластите в Ню Йорк обявиха пет смъртни случая и епидемия от легионерска болест в квартал Харлем, съобщава CBS News. Според здравния отдел на града от края на юли са регистрирани 108 случая на тази опасна форма на пневмония, като 14 души остават хоспитализирани.

Източникът на инфекцията са били 12 охладителни кули в 10 сгради в Централен Харлем, включително градската болница и сградата на Градския университет. Всички охладителни системи са били незабавно източени и дезинфекцирани след откриване на бактерията Legionella.

В отговор на извънредната ситуация, градските власти разработват по-строги разпоредби за работата на охладителните кули, с повишени изисквания за тестване и докладване, както и санкции за нарушителите.

Бактериите легионела виреят в топла, застояла вода и се разпространяват по въздух. Най-уязвимите групи са хората над 50 години и пушачите. Симптомите на заболяването се появяват в рамките на 14 дни и включват кашлица, треска и затруднено дишане.ю