С редно 36 кг захар годишно консумира един българин, а децата са основните любители на сладките изкушения. Шоколад, газирани напитки, бонбони и тестени закуски са част от ежедневието им, но резултатът е тревожен - кариесите започват още в предучилищна възраст, писа trafficnews.bg.

На 5–6 години едва 28,9% от децата са без кариес, а на 12 години делът им е около 21%. При 18-годишните положението е още по-сериозно – само 8,3% имат здраво съзъбие. В същото време близо две трети от тийнейджърите страдат и от проблеми с венците.

Данните сочат и регионални различия – докато в някои области индексът DMFT (среден брой кариеси, липсващи и пломбирани зъби) при 12-годишните е 1,8, в други достига почти 6. Най-добри показатели се наблюдават в по-малки градове и региони с по-активна профилактика. В редица големи градове, включително Пловдив, стойностите са средни – 2.5 - 3.5. Най-лоши резултати показват райони, където достъпът до дентална профилактика е ограничен. Това сочат данни на Националната програма за профилактика на оралните заболявания.

За да се противодейства на негативната тенденция за пет години по програмата в страната са поставени силанти на 270 508 зъба при 78 359 деца.

Изследванията показват ефективност на метода - при силанизираните зъби се наблюдава 70–75% по-ниска честота на кариес в сравнение с несиланизираните. През последната година от изследването съотношението здрави към увредени молари достига 94 към 6 процента – резултат, който доказва профилактичния ефект.

Флуоридът е друг ключов фактор в борбата с кариесите. Той укрепва емайла, прави го по-устойчив на киселините и подпомага реминерализацията. В България няма централизирана практика за флуориране на питейната вода, но се прилагат други методи – флуоридни лакове, гелове и задължителното съдържание на флуорид в детските пасти за зъби.

Данните показват, че редовното използване на флуоридна паста намалява риска от кариес с около 25%. В комбинация със силанизирането, това е най-ефективната профилактична стратегия, препоръчвана и от Световната здравна организация.

Изследване от 2019 г. сравнява данни за Пловдив и Смолян с националното проучване от 2010–2011 г. и отчита интересни тенденции. В двата региона се наблюдава намаляване на честотата на кариес при 12-годишните. Особено впечатляващи са резултатите в област Смолян – там има статистически значимо подобрение също и при 6, и при 18-годишните, което се дължи именно на системното прилагане на силанти.

Поставянето на силанти има и финансова логика – разходите за профилактика са значително по-ниски от лечението на вече увредени зъби. Само с под 1% от бюджета на НЗОК за дентална помощ се постига сериозна икономия за държавата и за семействата, които иначе биха плащали за пломби, екстракции и протезиране в по-късна възраст.