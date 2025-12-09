Т ежък, който претовари болниците в Китай, сега се разпространи други държави, като най-тежко е положението в Русия, където се забелязва ръст с около 20% на случаите, предава Daily Star.

Русия има над 23 400 случая на грип, като малко над 80% от пробите показват щама A(H3N2) като най-често срещания открит вирус, според руската федерална агенция Роспотребнадзор.

Китай все още се бори с нарастващи случаи на грип A(H3N2), засягайки множество болници в големи градове като Пекин и Тиендзин, както и в провинции като Хъбей, Хенан, Гуандун, Фуджиан, Шандонг, Шанси и други.

Опасенията относно потенциална епидемия се засилиха, след като Пен Джибин, специалист в Центъра за контрол и превенция на заболяванията към Комунистическата партия на Китай, заяви, че процентът на грипните инфекции в Китай е достигнал фаза на рязка ескалация в края на ноември.

Случаи на вируса са открити и във Великобритания, като щамът A(H3N2) е наречен „супергрип“.

Известен още като подклад K, се твърди, че в момента е най-доминиращият щам в Англия, според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство.