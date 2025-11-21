П атриарх Даниил  посети най- тежко болните пациенти Пирогов, които са настанени в сградата, която е дала началото на най-голямата спешна болница у нас. 

Вчера лечебното заведения отбеляза 125 години от създаването на болницата на Червения кръст, която всъщност дава началото на Пирогов. Тогавашната тя разполагала с шест легла.

Патриархът посети тежко болни пациенти!
В нея се помещава и спешна помощ, която първоначално била на файтони, а лекарите спели на последния етаж на сградата. Днес Пирогов разполага с над 800 легла.

Любовта към човека в в основата на лекарската професия - това беше посланието на  патриарх Даниил и шефът на болница Пирогов д-р Валентин Димитров.

