В секи иска да живее живота си, дори до края, с бистър ум и ясна памет. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да постигнете това.

Психичните разстройства, включително увреждането на паметта, засягат повече от 50 милиона души по света. Учените все още не знаят със сигурност защо паметта намалява с възрастта, но имат няколко теории за това как да намалят този риск.

Има три основни причини: когнитивен спад с възрастта, леко когнитивно увреждане и деменция. Те са като цяло сходни, но има и важни разлики.

Първото – когнитивен спад, е напълно нормално явление. С възрастта всички клетки в човешкото тяло се износват, включително невроните. Така че леките проблеми с паметта при възрастните хора са естествени.

Лекото увреждане е кръстоска между когнитивен спад и деменция. Хората, страдащи от него, забравят много неща, но все пак могат да функционират самостоятелно.

Деменцията вече е синдром, при който човек губи паметта, когнитивните способности и способността да извършва ежедневни дейности. Хората с деменция също така изпитват проблеми със зрението, пространствената ориентация и езиковите умения.

В по-късните етапи те могат да забравят семейството и приятелите си, да станат агресивни без видима причина и да развият параноя и затруднено движение. Най-често срещаната форма на деменция (60-70% от случаите) е болестта на Алцхаймер.

Натрупване

Няма точни данни за произхода на деменцията. При болестта на Алцхаймер амилоидните и тау протеините се натрупват и заплитат в мозъка, пречейки на комуникацията между невроните. Това причинява промени в поведението и мисленето на засегнатите.

Смята се, че областите на мозъка, отговорни за паметта, се увреждат първо, последвани от други области. Постепенно човек губи способността си да се грижи за себе си, да говори и да се движи, и в крайна сметка да диша и да преглъща.

Наследствено

Кой е податлив на деменция и загуба на памет? Основният рисков фактор е възрастта. Приблизително половината от хората над 85 години страдат от някаква форма на деменция. Други фактори включват фамилна анамнеза за деменция (колкото повече деменция имате, толкова по-голяма е вероятността да я развиете) и наличието на психични разстройства като депресия.

Как да предотвратим дефицит на паметта

В момента няма гарантирани начини за предотвратяване на развитието на когнитивно увреждане. Въпреки това началото му може да се забави. Ето как:

- Поддържайте физическа активност. Изследванията показват, че упражненията не помагат значително за запазване на паметта, но подобряват други когнитивни способности, особено планирането. Те са полезни и като цяло, особено за поддържане на мобилността.

- Следете кръвното си налягане. Неотдавнашно проучване на над 9000 души с хипертония показа, че понижаването на кръвното налягане до нормални нива (120–80 mmHg) намалява риска от леко когнитивно увреждане с повече от 20% и от деменция с 16%. Учените също така установиха, че нормализирането на кръвното налягане значително намалява риска от смъртност и сърдечносъдови заболявания.

- Взаимодействайте с други хора. Най-обещаващият начин за минимизиране на риска от деменция днес е социалното взаимодействие. В едно проучване възрастни хора, някои от които страдали от леко когнитивно увреждане, прекарвали 30 минути дневно чрез видеочат със специално обучени интервюиращи.

В резултат на това участниците подобрили много когнитивни способности, като например вербална плавност и време за реакция. Дори тези с леко когнитивно увреждане показали подобрения.

Социалната изолация увеличава риска от деменция с 2%. Учените предполагат, че дори случайните видеочатове с членове на семейството могат да намалят това въздействие.

Кристи Красимирова