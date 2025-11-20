М оже би ще се замислите два пъти, преди да си сложите вейп в устата, благодарение на ново проучване.

Учени са установили, че електронните устройства за пушене, известни още като електронни цигари, са 3000 пъти по-заразени с микроскопични бактерии, отколкото средностатистическата тоалетна чиния.

Лабораторни експерименти показват, че топлата и влажна среда на мундщука на вейпа може бързо да се превърне в развъдник на бактерии и гъбички, ако не се почиства редовно.

Рейнолд Мпофу, микробиолог в BioLabTests, независима лаборатория, базирана в Ковънтри, каза, че „всяко докосване и дръпване“ на вейп е от значение. Това доказателство подчертава критичното значение на редовното почистване и изключителната хигиена на вейп устройствата“, каза той, предава Daily Mail.

Вейпингът се очертава като предпочитана алтернатива на традиционното пушене на цигари – около 5,4 милиона души във Великобритания редовно ги употребяват.

Доказателствата сочат, че вейпингът е по-малко вреден от тютюнопушенето, въпреки че някои експерти се опасяват, че здравните рискове от вейпинга все още не са напълно разбрани.

Според здравни експерти, изследванията вече свързват вейпинга със сърдечна недостатъчност , белодробни заболявания и заболявания на венците.

Микроби, идентифицирани във вейпа са:

- Бацил - често се среща в праха и въздуха

- E. coli - показва възможно фекално замърсяване

- Мая и плесен - могат да причинят дразнене на дихателните пътища

- Стафилокок - обикновено безвреден, но може да причини инфекция

- Ентерококи - чревни бактерии, които могат да се задържат върху повърхности