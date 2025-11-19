С поред лекарите в американския щат, пациентът е заразен с щам на птичи грип, който преди това е бил откриван само при животни и никога при хора.

„Тежко болният“ мъж е хоспитализиран с висока температура, объркване и респираторен дистрес по-рано този месец и е потвърдено, че е носител на H5N5, подтип на птичия грип, пренасян от диви птици като патици и гъски.

Министерството на здравеопазването на щата Вашингтон описа неидентифицирания пациент като „възрастен“ и със „съпътстващи здравословни проблеми“, пише New York Post.

Агенцията отбеляза, че мъжът има „смесено ято домашни птици в заден двор“ в дома си в окръг Грейс Харбър, на югозападното тихоокеанско крайбрежие на щата. Две от птиците наскоро починали.

Дивите птици също биха могли да имат достъп до имота, като служители на агенцията смятат, че и двете групи птици са „най-вероятният“ източник на излагане на вируса.

Мъжът остава в болница от миналата седмица, докато разследването продължава. Според здравните власти на Вашингтон и Центровете за контрол и превенция на заболяванията, рискът за обществеността е нисък.