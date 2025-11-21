М утиралият щам на грипа се разпространява по-бързо, пише Би Би Си. Здравните експерти се подготвят за по-тежък сезон, задвижван от измененията в щама. Именно те седят зад ранните вълни на заболеваемостта в Канада, САЩ и Япония. Първоначалният анализ показва, че тазгодишната ваксина, макар да не включва мутиралия щам, осигурява известна защита от хоспитализацията от този вариант, особено при децата.

Ефективност

Повечето грипни вируси, идентифицирани този сезон, са щам А, наречен H3N2, като половината от тях принадлежат към подклона K — вариант, който беше причина за по-тежък от обичайното грипен сезон в Южното полукълбо.

„Не очакваме напълно да загубим защитата от ваксината, но може би можем да очакваме леко намаляване на ефективността, ако именно този вирус доминира през сезона, а първоначалните индикации показват, че вероятно така ще бъде“, каза д-р Ричард Уеби, директор на Центъра за сътрудничество с Световната здравна организация за изследвания върху екологията на грипните вируси при животни и птици в Детския изследователски център „Сейнт Джуд“.

Спешно

Ваксинацията намалява риска от посещение в спешното отделение или хоспитализация заради грип с почти 75% при децата. Ефективността при възрастните, дори над 65 години, е по-ниска — около 30-40% срещу необходимостта от посещение на болница или спешно отделение. Междувременно у нас през последния месец доказаха още три грипни вируса тип А: 2 субтип A(H1N1)pdm09 и 1 субтип A(H3N2), става ясно от данните на Националния център по заразни и паразитни болести.

Милена Димитрова