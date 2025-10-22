Ч СИ продава за 426 хил. лева мезонет на Стоичков в злополучния хотел „Негреско“ във в.с. „Елените“, информира "Флагман".

Частен съдебен изпълнител е обявил за продан интересен мезонет в незаконния хотел „Негреско“ във ваканционно селище „Елените“, показала проверка на медията.

Жилището е с обща площ 265 кв.м., намира се на 6-ия и 7-ми етаж в апарткомплекса.

Имотът се продава за 426 хил. лева, а според описанието от обявата става въпрос за тристаен мезонет, с дневна с кухня, баня и тоалетна и две тераси на първо ниво и две спални на второ.

Жилището е необзаведено, а е много вероятно да не и използвано никога.

Собственик на мезонета е Темелко Бориславов Стоичков, текстилен бизнесмен, притежател на закъсалата фирма „Текстил трейд“. Той е натрупал дългове към Юробанк, която е запорирала и дяловете в дружеството му, а сега вади на публична продан и имуществото на Стоичков.

Към жилището обаче едва ли ще има интересен, предвид факта, че е комплекс „Негреско“ е в центъра на голям скандал.

Регионалният министър Иван Иванов се закани, че ще събори сградата, а десетки собственици на апартаменти обявиха, че ще съдят държавата, тъй като са закупили жилище с АКТ 16, а в някои случаи продавач е и Националната агенция по приходите.

След потопа във в.с. „Елените“ предприемчиви брокери се опитаха да продадат няколко от къщите във комплекс „Вила Романа“, който бе най-силно пострадал.

Жилищата са промотирани и на чужди пазари с уговорката, че продажбата им може да се осъществи дистанционно – със заверено пълномощно към български адвокат.

Медията припомня и брутален опит да се пробута потопен имот за над половин милион лева със снимки преди потопа.

Изглед от комплекса преди наводнението

Обявата гласи: "„Предлагаме за продажба луксозна двуетажна къща с три спални, разположена в модерен комплекс Вила Романа в Елените. С просторна жилищна площ от 200 кв.м, този дом предлага отлично разпределение, включващо: - на първи етаж - голяма дневна- трапезария с кухненски кът, баня с тоалетна,склад. - на втори етаж две родителски спални/всяка със собствена баня и тоалетна/,детска стая,тераса. От партерният етаж се излиза към прекрасна градина, оборудвана с лятна мебел. Имотът е напълно обзаведен с висококачествени мебели и разполага с частна градина, осигуряваща идеално място за релакс“, пишат брокерите и обявяват цената на имота . 528 хил. лева или 270 хил. евро."