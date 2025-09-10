„Топлофикация София“ е водила 13 766 дела срещу потребители през 2024 г.

315 битови клиенти пък са дали на съд столичното парно през същата година. Това съобщиха от Софийския районен съд в отговор на запитване на в. „Телеграф“.

Причина

Част от делата, заведени от граждани, са за отписване на задължения, изтекли по давност.

Друга част са срещу неприлагане правото на Европейския съюз - Директива 2012/27. Не се изпълнява правото да се фактурира реално ползваната топлинна енергия. Експертизи по съдебни дела доказват, че потребителите плащат повече, отколкото е реалното им потребление. Особено чрез такса „сградна инсталация“, доказано грешна в експертизи по водени дела, коментира юристът Данчо Стоянов за „Телеграф“. Повечето дела срещу потребители са за енергията, излъчена от сградната инсталация в домакинства, които не се топлят с парно и не ползват топла вода.

Готовност

Гражданско сдружение „Изправи се БГ“ е в готовност да заведе колективен иск срещу топлофикациите в страната във връзка с правния хаос, възникнал с отменената на 25 февруари от ВАС формула за количеството енергия, излъчвана от сградната инсталация в сгради етажна собственост. В нарушение на всякакви правни основания тя е потвърдена чрез съответната методика от енергийния министър, окончателно отменена от съда, обжалвана от Жечо Станков и накрая окончателно отменена от петчленен ВАС, чрез спиране действието на методиката за дялово разпределение в Наредбата за топлоснабдяване на 4 септември. Това беше втори опит на Министерството на енергетиката да въведе формулата.

Обосновка

ВАС поясни, че спира изпълнението на методиката „този нищожен акт“, защото той ще доведе до сериозни икономически вреди за потребителите. Според „Изправи се БГ“ вредите са нанесени, защото топлинните счетоводители и топлофикациите са изчислили изравнителните сметки за сезон 2024/2025 по незаконната формула. Към иска на гражданското сдружение обмислят да се присъединят и други потребителски организации, съобщиха за „Телеграф“ техни представители.

Становище

С определението на ВАС от 4 септември се спира действието на разпоредбата в Наредбата за топлоснабдяване, регламентираща формулата за сградна инсталация, коментираха от Министерството на енергетиката за „Телеграф“. Определението е окончателно и ще влезе в сила след обнародване в Държавен вестник. Дотогава фактурите на потребителите се съставят по досегашния ред. Всички изравнителни сметки за миналия отоплителен сезон са изготвени и изпратени на потребителите, казаха от МЕ. На 31 август изтече срокът, в който клиентите на топлофикационните дружества имаха право да направят възражения по тях. Те се разглеждат индивидуално и своевременно от лицата, извършващи дяловото разпределение - топлинните счетоводители.

Като изключим единични случаи, при които има направено възражение, е възможно все още да не са разгледани и решени.

Но до влизане в сила на определението на ВАС е налице достатъчно време процесът по разглеждане на възраженията да бъде финализиран, смятат от енергийното министерство.

За новия отоплителен сезон ще бъде търсено трайно уреждане на въпроса за разпределяне на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, при въведена системата за дялово

разпределение в сградите.

Настояват за устойчиво решение

Изчислението на енергията за сградната инсталация чрез формула е доказано ефективен и справедлив метод, който отчита спецификата на всяка сграда и условията на потребление.

За да бъдат защитени интересите на крайните потребители, е необходимо в Закона за енергетиката ясно да се запише, че при липса на избран метод се прилага формулата, залегнала в Наредбата за топлоснабдяване. Бихме подкрепили усилия в посока намиране на устойчиво решение от страна на Министерството на енергетиката и на законодателната власт в Народното събрание, се казва в становище на най-големия топлинен счетоводител „Техем“.

Смятат енергията по грешни формули

Коментар на юриста

Чакаме енергийният министър да вземе решение как да промени Наредбата за топлоснабдяване. Има забрана от ВАС за ползване на методиката. Тя трябва да бъде отменена със задна дата, тоест от създаването й през март 2020 г.

Трябва да помислите как ще обезщетите хората за това, че сте ги измамили и сте им взели повече пари от действителното им потребление, посъветва юристът Данчо Стоянов експертите в Министерството на енергетиката. „Не само сте им ги взели, но и ги съдите“, се обърнал той към чиновниците в МЕ. Попитал ги: Защо прилагате тази методика. Тоест има организирана престъпност, в която участват всички институции. Всичките изчисления са неправилни. Отчитат влязлата в абонатната станция топлинна енергия на топломера. От тази отчетена топлинна енергия по една невярна формула изваждат технологичните разходи (загуби) в абонатната станция. Но технологичните разходи на абонатната станция не съответстват на изчисленията, които те правят по данни на производителя, а не измерени реално. Уравнението казва, че за затопляне на 1 куб. м въздух с 1 градус са необходими 350 вата. Тоест искат да ми кажат, че абонатната станция е 1 кубик, а тя е в помещение с 30 кубически метра въздух и температурната разлика между това помещение и съседното е 1 градус, което е абсолютно невярно. Тоест топлофикация изчислява 7 до 30 пъти по-малки загуби, отколкото са реалните. Това е едно голямо количество топлинна енергия, което после те трябва да разпределят. И те повишават киловатчасовете (енергията) на куб. м вода и увеличават технологичните загуби на сградната инсталация. Накрая увеличават и енергията, която се отделя от отоплителните тела, заключи юристът Данчо Стоянов

Таня Киркова