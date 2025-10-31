П олитическо обединение по неволя в парламента! ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало хвърлят съвместен законопроект, който налага временна спирачка на износа на дизел и авиационно гориво от България.

„Гориво има за месеци напред, да не говорим за количествата в Държавния резерв“, успокои на скоростен брифинг Делян Добрев. По думите му мярката е щит срещу спекула и изкуствено вдигане на цените.

Проектът влиза директно за обсъждане в Комисията по бюджет и финанси – без бавене и без заобикалки.

Законопроектът дава и специални правомощия на директора на Агенция „Митници“ – той ще може по своя преценка да разрешава износ при нужда и конкретни случаи.