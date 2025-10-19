Ц ените на хотелите за зимния сезон ще скочат леко нагоре, прогнозират експертите.

На много места за настаняване резервациите за новогодишните празници вече са изчерпани. Експерти съветват да се правят ранни записвания, които в момента са по-изгодни.

В курорта Паничище се готвят за силен зимен сезон. С бърз достъп до любимите зимни занимания в подножието на Рилските езера, хотелиерите са убедени, че ще привлекат много гости – още повече, че цените там няма да бъдат променяни.

„Към момента не сме планирали увеличение на цените и те си остават абсолютно същите. Паничище предлага малко по-голямо уединение от останалите зимни курорти, невероятни гледки, писти за зимния сезон. През лятото пък е отправна точка за Рилските езера, така че очакваме добър сезон“, заяви Радостина Стоимирова, управител на хотел в Паничище.

Че зимата ще бъде успешна са сигурни и в село Баня, в подножието на Пирин. В региона се очаква леко увеличение на цените.

„Специално в храната – по заведенията, ресторантите, които обслужват туристическите зони – някъде около 10% ще бъде увеличението, предполагам. При спането увеличението е по-малко. Има известно увеличение, но всяка година предвид инфлацията има леко поскъпване. Няма драстично увеличение като цяло“, заяви Явор Капитанов, мениджър на хотел в с. Баня.

„В момента интересът е насочен основно към по-високите категории. Ние имаме много голямо ветрило на цените – всеки може да се придържа към бюджетите от миналата година и съответно да избира какво предпочита“, заяви Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма.

Местата за настаняване у нас в момента надвишават търсенето и тъкмо поради тази причина не се очаква скок в цените. Напротив – конкуренцията може да доведе до промоции.

„В момента могат да се намерят и най-добрите места за Коледа и Нова година. Ако някой иска да наблюдава по-добре програмата, да е по-близо до дансинга – до 15 ноември ще бъдат изчерпани абсолютно всички куверти“, каза Румен Драганов.

Предварителните прогнози сочат, че около Коледа и Нова година в страната ще бъдат регистрирани около 720 000 пътувания.

