Р одните хотели са спечелили двойно повече от чуждите туристи, отколкото от нашенците през септември. Според данни на Националния статистически институт през този месец в местата за настаняване у нас са били 470 000 чужди туристи, а приходите от тях са 187,2 млн. лева, което е по близо 400 лева на турист. За сравнение българите, които са използвали хотели у нас през септември, са били малко над 500 000 туристи, а приходите от тях 100 млн. лв., или по 200 лева на човек.

Причина

Една от причините за по-големите приходи от чужденци е, че престоят им е по-дълъг. Докато българите остават средно по 2,5 нощи в хотел, то гостите от чужбина са за повече от 4 нощувки. Освен че престоят им е по-дълъг, но и базата, която използват чуждите туристи, е с по-висока категория. Според статистиката в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 82,7% от общия брой нощувки на чужди и 47,1% - на български граждани.

Ръст

Гостите на хотелите се увеличават с 5,2% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достигат 971,4 хил., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 9 на сто, така и при българските - с 1,7%. Повече нашенци са ползвали хотелската база през септември и заради два дълги уикенда през месеца заради Съединението и Независимостта.

През септември 2025 г. в страната са функционирали 3334 обекта за настаняване, със 142 хил. стаи и 326 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1,3%, а на леглата в тях - с 4,4%. В същото време обаче има спад на заетостта на хотелите, като базата е била запълнена средно 32 на сто.

Елена Иванова