Ъ ндърграунд героите от 90-те години превзеха TikTok и YouTube, а възхвалата на мутрите от годините на прехода се превръща в трайна тенденция. Видеа, генерирани с изкуствен интелект (AI), придружени с ретро фолкмузика са вайръл в социалните мрежи, показа проверка на „Телеграф“.

Множество клипчета в TikTok, YouTube и други подобни платформи възхваляват силните на деня от онези години. Изобилства от генерирани с AI лица от прехода като Васил и Георги Илиеви, Иво Карамански, Крушата, Мечката и други т.нар. ъндърграунд легенди. Липсват обаче или са по-малко подобни с оцелелите братя Маргини от СИК, а за покойните босове като Бай Миле и Димата Руснака няма почти нищо или е малко. Присъствието на мутрите в социалните мрежи обаче е осезаемо.

ПОД СЪПРОВОДА НА „БЕЛИ ПТИЦИ“: Братя Илиеви възкръснаха в TikTok! (ВИДЕО)

Прави впечатление, че последователите на подобен вид съдържание са предимно млади хора, често родени след 2005 г., от така нареченото поколение Z. Това пък е времето на залез на силовите групировки у нас. Въпреки това сме свидетели на този неочакван културен феномен: възхвалата и романтизирането на фигурите от българския преход.

Компилации

Клипове с кратки компилации от стари записи, филмови откъси, журналистически репортажи и генерирани с изкуствен интелект (AI) изображения на хора като Васил и Георги Илиеви, Иво Карамански, Крушата и Мечката, събират стотици хиляди гледания, особено сред младото поколение, което не е живяло през 90-те.

Някои противоречиви фигури като братя Илиеви и Иво Карамански имат силно присъствие и са своеобразни любимци на новото поколение, а легендата за тях е жива и до днес. И ако т.нар. висаджии се радват на истинска любов и признание сред подрастващите, липсата на Маргините, Бай Миле и Димата Руснака, които са босовете на СИК обаче, не е случайно.

Наследство

То се дължи на три основни фактора: Братя Илиеви и Карамански се оказа, че са оставили богато визуално наследство от миналото. Като едни централни фигури в медиите и участници в публични събития - появата на Илиеви на трибуните по време на САЩ '94 се върти в TikTok, както и снимки и клипове на Васил Илиев - Императора на ВИС на сватбата на брат си Георги с Мая Илиева. Facebook страницата за „Иво Карамански“, както и клипчета в TikTok започват със знаменити цитати от Кръстника на българската мафия.

ВЪЗРАЖДАТ ИСТОРИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: Ботев и Левски инфуенсъри в TikTok! (ВИДЕО)

Сред тях е запомнящият се: “Ако ме убият, ще лишат народа от един измислен, но симпатичен образ на мафията”. Поддържат се още негови профили за възхвала като BGGodfather, като един от първите е дори на над 10 години присъствие в социалните мрежи, показа проверка на „Телеграф“. Този "медиен капитал" е лесен за рециклиране в кратки и ангажиращи формати като TikTok. AI моделите се обучават върху тези обилни публични данни и генерират повече съдържание за тях.

Политологът Огнян Минчев: Гангстерите са екзотика, превръщат се в легенди

Както отбелязва и политологът Огнян Минчев, "мутренската чалга вече е норма в живота ни". Това възраждане на мутроестетиката в социалните мрежи е свързано с една носталгия на част от по-възрастната аудитория и привличаща младите романтика на „време без ясни правила и закони“. Младежите се кефят на момента, когато някой е успявал да се издигне над системата чрез брутална сила и власт, а не осланяйки се на образованието си или способностите си като мениджър например. За младите мутрите са един екзотичен, почти филмов образ на човек, който е успял да се издигне над системата от нищото. Тенденцията в TiKTok e мутрите от прехода да се представят не като престъпници, а като „заслужили легенди“, което донякъде си е риск за дезинформация и изкривяване на историческата памет, но е факт.

При липса на герои: Мутри за пример

Кристи Петрова

При липса на реални герои сред тийнейджъри, които се скубят и бият по училищните дворове, локали, които мародерстват по моловете и ученички, които спят с физкултурници, нищо чудно, че се възражда модата на мутрите. Така Мечката, Крушата, Картофа, Бацата, Гацата и десетки други знайни и незнайни екземпляри от мутротеките се превръщат зорлем в герои.

НЕ СА ТОВА, КОЕТО БЯХА: Митьо Очите проси в TikTok - оказа се фалшив, истинският го изобличи! (ВИДЕО)

Видяла жабата, че подковават вола, пък вдигнала и тя крак. Това се случва и с поколението Z (1996-2009 г.). Децата, чиито родители бяха твърде уморени и изтощени, за да разговарят за тях за нещата от живота, да дават примери, да обсъждат, ако щете, и порочните практики, се научиха да търсят отговорите на други места. Едно от тях е TikTok – място, което бълва ежедневно всякакви простотии. И децата им подражават, защото нямаше кой да им каже, че жабата ще подскача по-леко, ако не се е накиприла с подкови.

РОДИ СЕ ЗВЕЗДА: Камен Куката блесна в TikTok (ВИДЕО)

Какви деца, ще каже някои – особено тези в долната граница на поколението Z вече трябва да са се задомили и да възпитават своите дечурлига. Между може и трябва остава онзи нерешен проблем – за поколението, вперило поглед в екраните на телефоните и таблетите, за което истинският живот е там. Затова зомбираните от TikTok възприемат всичко, излъчено там за чиста монета. Ако им кажат, че ще отслабнат като се тъпчат с пръст, ще го правят. Ако им покажат как се постига съвършената красота, ще се налепят и овържат. Всичко видяно в TikTok се превръща в норма. И тъй като системата е такава, че излъчва клипове по интереси, никой не очаква децата да видят и добри примери там. Представете си как някой снима клип, че четенето на Достоевски те превръща в гений. Скука! Че кому е притрябвало това? Защо да си гений, след като може да си популярен и моден. А за целта трябва да подражаваш и изпълняваш. Ето така се шлифоват мозъците на младите. А после се чудим защо вършат глупости и не са толкова умни, колкото бяхме ние. А дали е така? Щом сме допуснали да се стигне до това положение, ние сме тези, които са за мъмрене. Оставихме децата да живеят във въображаем свят. И ще търпим последствията от това.

Захари Белчев