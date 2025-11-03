П левенският престъпен авторитет Камен Балбузанов – Куката, не остана безразличен към новия тренд сред легендите от сенчестите среди и също си направи TikTok, видя „Телеграф“. Подобно на несебърския бос Димитър Желязков – Митьо Очите, Куката също се държи смирено и възпитано в китайската платформа.

Първото видео, което е публикувал, е от средата на септември. На него Куката позира от луксозния си спортен кабриолет Mercedes-AMG SL Roadster под съпровода на сръбската песен Nije mi 22 на Ана Николич.

Часовник

Може би изборът на това парче не е случаен, а Куката се заявява като романтична душа. В песента се припява: „Аз не съм на 22. Да ме лъжеш, да ме обиждаш, да ме нараняваш“. На нейния фон Куката е показал мултимедията на автомобила си, на която е изобразен часовник AMG IWC Watchface, характерен за луксозния клас кола, а самият ъндърграунд герой също е с часовник на ръката, но швейцарски, вероятно Richard Mille. На следващото видео пък вече се показва с луксозния Mercedes, който шпори по улиците на Плевен в компанията на млада дама. Вероятно дъщеря му Естел. Дамата обаче в последния момент прикрива лицето си с ръка.

Дядо

Оказа се, че Куката е станал дядо, тъй като в третата му публикация вече позира с бебешка количка в компанията на Естел Балбузанова. Феновете му пък пишат, че много му отива и му честитят внучето. Проверка на „Телеграф“ показа, че Куката е станал дядо през януари тази година. Зет му се казва Марио и е нашарен с татуси, издаващи, че е националист и фен на „Левски“. Другите му две видеа отново са с лъскавото возило с гъзарския номер СВ 998899, за който е платил 1500 лева по Тарифа №4 на МВР в Категория "Четири по две еднакви“, показа справка на „Телеграф“. Очевидно престъпният авторитет демонстрира, че е загърбил съмнителното си минало и се наслаждава на живота си като дядо. Последните му клипчета са от разходка с автомобила в красивия плевенски парк Кайлъка. Коментарите под публикациите му изобилстват от суперлативи от типа: „Браво, Камене, най-големия не само в Плевен!“. И за да не разочарова феновете на другата конкурентна марка, Куката се появи и с последната си придобивка – турбо гъзарско BMW Серия 5 LCI с M пакет. Колата отново е със запомнящ се номер СВ 11111 ВО, който вече попада в Категория „Четири еднакви цифри“ и по Тарифа №4 на МВР струва 7000 лева. Очевидно ъндърграунд легендата може да си го позволи. В края на миналата година Куката излезе от затвора, където излежа 42 дни - остатъка от 4-годишната му присъда за заплахи с убийство и за укриване на надуваем замък, отмъкнат от парк Кайлъка.

Захари Белчев