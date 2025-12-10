"Спомняте си миналата година как Бойко Борисов ни обясняваше, че ако няма правителство, няма да влезем в сухопътния Шенген. Влязохме. И в еврозоната ще влезем даже и правителството да е подало оставка. Или казано по народному: И без петел ще съмне". Това заяви лидерът на ПП Асен Василев в кулоарите на НС. Повод бе изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано през деня, че ще говори за оставки едва след 1 януари.

Борисов: Ще говоря за оставки след 1 януари

Василев обаче призова правителството да подаде оставка още сега и да не чака влизането в еврозоната. "Никой в България не ги иска", мотивира се той. След това Василев коментира контрапротестите в защита на кабинета преди ден в над 20 града в страната. "Видяхме една жалка имитация на протести, която имаше за цел да раздели България на етноси. Слава богу това не се случи. Разделението в България в момента е между такива, които крадат от народа и българските граждани", каза Василев.

Той засегна и обсъждането на бюджета за 2026 г, което предстои да се случи в следващите дни в пленарна зала. "Този бюджет всъщност отлага, а не поправя безобразията, които бяха заложени в първия", заяви Василев и даде пример с протестите на медицинските сестри.

Същевременно дебатите по вота на недоверие към правителството приключиха, а гласуването му ще е утре в 13.30 часа.

Тихомира Михайлова