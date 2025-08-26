Ш окиращ инцидент разтърси Сапарева баня! Две деца – момче и момиче на едва 4 и 6 години – успяха да избягат от сградата на детската градина посред бял ден.

Малко преди обяд децата, които били в сборна група, се измъкнали през отворена портал, докато бус зареждал комплекса. Без надзор и без да бъдат забелязани, те тръгнали сами по улиците на града.

БЕЖ ДА ГИ НЯМА: Деца избягаха от столична детска градина!

Само бързата реакция на полицията и общинските служители предотврати трагедия. Малчуганите бяха открити в магазин в кв. "Гюргево" – живи, здрави и невредими.

Семейството им е от кв. "Сапарево" и има още две деца. Местната полиция подготвя брифинг, на който ще разкрие повече подробности за скандалния случай.