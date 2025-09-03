И зпитът по математика след седми клас няма да затрудни учениците, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след заседанието на Министерския съвет.

По думите му изпитът по математика за следващата година няма да бъде много по-различен от изпита в предходните години, въпреки че една трета от задачите ще включват и познаване на съдържание от природните науки.

За учениците няма да се изисква нищо допълнително освен това, което и сега е в учебните програми, добави той. Задачите ще си останат математически, каза още министър Вълчев и припомни, че на сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани примерни задачи. И сега по време на външните оценявания учениците решават достатъчно практически задачи, свързани със скорост, път, време, с елементи на географията и др.

Сега изначално ще бъдат заложени такива задачи, като няма да се иска наизустяване на нито една формула, увери министър Вълчев, цитиран от БТА. По думите му целта на новото съдържание на изпита е учениците да могат да решават практически задачи, тъй като се вижда, че трудно се справят с тях. По думите му децата ще трябва да знаят какво е електрически ток, ват, волт, изчисляване на мощност, без да е нужно да наизустяват формули.

Има две причина за частните уроци - част от родителите искат да дадат предимство на децата си във външното оценяване, както и натрупаните дефицити заради невъзможността ефективно да се усвоят заложените резултати в учебните програми, каза още министър Вълчев. По думите му част от учебните програми са прекалено амбициозни и не стига времето нито на родителите, нито на учителите.

Изпитът по математика няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото по-голямата степен от изпита ще мери интелигентност, а тя не може да се заучи. Ще мерим доколко учениците са разбрали и осмислили, както и доколко могат да приложат знанията, които се трансформират и в умения. Крачката, която правим за следващата година, е доста скромна в посока да интегрираме и знания от природните науки, допълни той.

В тестовете от националните външни оценявания за седми и десети клас по математика ще се включат задачи, които да интегрират и други предмети. Това ще стане от новата 2025/2026 учебна година, се съобщава в заповед на министър Красимир Вълчев, публикувана на сайта на Министерството на образованието и науката. В заповедта се пояснява, че изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в края на седми клас през учебната 2025/2026 година ще е под формата на тест, който интегрира математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, "Човекът и природата".