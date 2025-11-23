О бщинската избирателна комисия във Варна отложи решението дали да отстрани предсрочно от кметския пост Благомир Коцев. Основания за извънредното заседание са три сигнала за прекратяване на правомощията на Коцев, който беше арестуван на 8 юли, предава NOVA.

Комисията гласува с 20 гласа "за" и 7 "против" да се изискат допълни документи по казуса. След предоставяне на информацията ще бъде свикано ново заседание, на което комисията ще се произнесе, като към момента дата за него не е насрочена.

Заседанието в неделя предизвика протест пред сградата, в която се помещава ОИК. Близки и симпатизанти на Коцев се събираха пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица. Те се възмущават от това, че ОИК ще заседава няколко дни преди разглеждането на мярката за неотклонение на варненския кмет. Това се очаква да се случи в четвъртък, а делото ще ръководи избраната на случаен принцип съдия Светла Даскалова.

Въпреки че в събота от ГЕРБ обявиха, че представителите на тяхната партия в Общинската избирателна комисия ще гласуват против отстраняването на Коцев, протестиращите все още са на мнение, че целта на заседанието е именно премахването му от поста.