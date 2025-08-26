Т ехнологията за изкуствено увеличаване на валежите, която пилотно се използва и в България вече близо две години, може да стане част от национална програма за борба със сушата. Това съобщиха пред „Телеграф“ от екипа, който провежда експериментите, потърсени за коментар по темата с безводието в страната и възможните решения, включително за големи градове като Плевен.

При последния случай, при който методът е приложен у нас в началото на август, дъждът, който се е излял над вододайната зона на язовир „Тича“ в Североизточна България, е бил с 15% повече. При средно за този период от годината около 12 литра на квадратен метър чрез въвеждането на аерозолни микроскопични частици, които подпомагат и растежа на дъждовните капки са постигнати около 18 литра на квадратен метър. По този начин валеж може да се предизвика от облаци, от които не вали поради недостиг на кондензационни ядра в естествени условия.

Язовир Тича

„Подобни изкуствени въздействия върху атмосферните процеси имат дълга история и са доказан способ за борба с определени неблагоприятни хидрометеорологични явления“, коментира пред „Телеграф“ един от хората, които участват в проекта – Стефан Бабов.

Стефан Бабов

Въздействие

„На настоящия етап въвеждането в производството на съвременни технологии в областта на активното въздействие върху облаците улеснява изпълнението на работи по изкуствено увеличаване на валежите (ИУВ) в експериментален или дългосрочен план в много страни.

Работите, свързани с ИУВ чрез активни въздействия, са значително по-евтини от получаването на вода по други методи, например обезсоляване, като трябва да се отбележи и че атмосферните валежи са единственият възобновяем източник на прясна вода в природата“, каза още Бабов.

Основните технически средства за доставяне на специални вещества (реагенти) до облаците, които стимулират процесите на валежи, са самолети със специално оборудване и наземни генератори от различни видове. През последните години се развива използването на безпилотни летателни апарати (дронове) за доставяне на реагенти до облаците.

Самолетите, използвани за борба с градушките, могат да помогнат и за увеличение на количеството валежи

Инфраструктура

Необходимата инфраструктура за успешното изпълнение на проекти за ИУВ е налична в България и това е един от основните доводи за стартирането на такава програма като част от стратегията за борба с безводието.

У нас разполагаме със сравнително гъста мрежа от наземни измервателни метеорологични станции, които служат за оценка на резултатите от работата. Радарната и сателитната информация за характеристиките на облаците позволява оптимален избор за план на полета на самолета, степента на пригодност за въздействието на определени облаци, мястото и количеството на въведения в тях реагент, оценка на ефекта от въздействието и др.

Учените уточняват, че не правят чудо за дъжд, а просто помагат той да се излее там, където трябва

„Според Световната метеорологична организация (СМО) днес в повече от 40 страни изпълняват проекти по ИУВ въз основа на държавни програми. Още около 30 проекта са с частно финансиране“, отбеляза още Стефан Бабов, който е старши отговорник на оперативния отдел „Качество и контрол на операциите“ по проекта за изваляване, който прилага българска компания.

Резултати

Международната експертна общност в областта на активното въздействие (АВ) върху атмосферните процеси твърди, че резултатите от работата по изкуствено увеличаване на валежите от облаците през есенно-зимния период са доста надеждни. Това означава, че при правилна организация на работата в България може да се очаква реално увеличение на количеството на валежите с 10-30%.

„Тези технологии е редно да се разглеждат като един от множество инструменти в една национална програма за управление на водите, която в България отдавна очаква своята актуализация и модернизация“, отбеляза Бабов от името на целия екип от метеоролози, климатолози и пилоти, с които взаимодейства и по отношение на самолетния способ за борба с градушките.

Осигуряват „чисто небе“, гасят пожари

Положителните резултати от работата по възможността за управление на валежните процеси в облаците напоследък се използват и за други цели. Така в някои страни (САЩ, Русия, Китай и др.) тези технологии се използват за осигуряване на „чисто небе“ над мегаполиси, други обекти, по време на големи масови събития (военни паради, национални празници, спортни събития, концерти) поради необходимостта от осигуряване на безопасност от нежелани метеорологични явления.

Авиационни технологии за изкуствено предизвикване на валежи се използват и за противодействие на мащабни природни бедствия като пожари. Увеличаване на влагозапасеността на почвите спомага за намаление на риска от горски пожари през горещите летни месеци.

Людмил Христов