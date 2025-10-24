16 нови влака за столичното метро на стойност 280 млн. лв. ще бъдат закупени, като 8 от тях се очаква да пристигнат до 36 месеца. Това предвижда нова обществена поръчка на “Метрополитен”, която предстои да бъде обявена. Новите влакове трябва да заменят старите руски влакове по линия 1, 2 и 4.

Очаквания

София чака за тези линии и 8 влака от Škoda до 21 септември 2026 г., за които вече сме платили 134 млн. лв. За разширенията на трета метролиния до “Левски Г” и “Окръжна болница” нови 8 Siemens влака трябва да бъдат доставени също догодина, когато трябва да бъдат пуснати трите станции по бул. „Владимир Вазов“. Средната цена на един влак е 17.5 млн. лв. в новата и старите поръчки.

Заявка

След като икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН в СОС смени инж. Братоев начело на „Метрополитен“, общинското дружество спря предишната обществена поръчка за 8 нови влака. Тя беше обявена на 3 юни 2024 г. и прекратена 9 месеца по късно – на 7 март 2025 г., с мотива, че участва само един кандидат, припомни общинският съветник Симеон Ставрев. Škoda тогава предложиха цена от 139.4 млн. лв. за 8 влака. Половин година след това дружеството пуска новата обществена поръчка за 8 + 8 влака при приблизително същата цена - 140 млн. лв. за първите 8 влака. Ставрев обясни, че вече сме с над една година забавяне за доставка на нов подвижен състав. Към момента няма и осигурено финансиране, като най-логичният източник са еврофондовете. Интересно е дали държавата ще направи нещо по въпроса, след като не строи Софийския околовръстен път и не се разплаща за строителството на редица булеварди в София, като например „Стамболийски“.

Линия

В момента се изготвя идеен проект за продължение на втората метролиния от МС “Витоша” до “Студентски град” с пет подземни метростанции и предстои да се избере изпълнител за проектиране и строителство на отклонение от първа метролиния от МС “Люлин” до “Околовръстен път” с две метростанции. През 2026 ще са готови трите метростанции до “Левски Г”, а през 2027 - шестте станции през “Слатина” до “Окръжна болница” и МС “Модерно предградие”, където НКЖИ трябва да построи и спирка на влаковете.

Владимир Христовски