Д вете ученички от 12-и клас в бургаското СУ "Иван Вазов" се сбили жестоко, защото едната пушила в тоалетната, а другата заплашила, че ще я изпорти. Зрелостничките спретнали здрав пердах помежду си, придружен с цветисти ругатни, псувни и заплахи.

В опит да ги разтърве се втурнала класната им ръководителка, но жената била изблъскана и напръскана с лютив спрей от едното момиче.

Двете тийнейджърки били изключително агресивни, използвали вулгарни думи и цинизми както една към друга, така и към учителката си. Класната е изпаднала в шок и отключила алергична реакция към спрея. Наложило се да бъде откарана с линейка в МБАЛ – Бургас.

Както „Телеграф“ вече писа, учебните занятия в гимназията са били временно преустановени по разпореждане на директора на учебното заведение Виктор Григоров. За инцидента незабавно е била уведомена майката на 18-годишната ученичка, която използвала спрея, която е пристигнала веднага в училището. Тя е провела среща с училищния психолог, на която е присъствала и дъщеря й. По случая работят униформени от Първо районно управление.

Двете дванадесетокласнички ще бъдат наказани за непристойно поведение, съобщиха от ръководството на училището. "Ще свикам учителски съвет, за да вземем спешни мерки, с които да предотвратим подобни инциденти в бъдеще", каза Виктор Григоров. Според съучениците на двете бъдещи абитуриентки те си имали стара вражда заради заплетена любовна история, в която двете играели роля на конкурентки.

Елена Анастасова