М ладите хора в България очевидно не искат да стават металурзи или животновъди.

Това става ясно от представените вчера от Министерството на образованието и науката (МОН) рейтинги във висшето образование, които отразяват и най-желаните специалности в българските университети. По тези две направления в родните вузове тази година са приети съответно 187 и 270 студенти, което сочи, че животновъдството все пак има лек превес. Най-малко обаче са избрали да учат теория на изкуствата - едва 53. Любопитното е, че интересът към металургията все пак е по-голям в сравнение с предишни години. Постепенно се увеличават желаещите да учат в направленията, в които в предни години е имало сериозен недостиг на кандидат-студенти.

Предпочитания

Най-много са действащите студенти, учещи икономика - близо 27 000. На второ място са студентите по педагогика - 16 700, а сред най-желаните направления продължават да са медицина, администрация и управление. От МОН със задоволство отбелязват, че с 38% се е увеличил приемът на медсестри. Това се случва, след като специалността „Медицинска сестра“ бе обявена за защитена. Сериозен е ръстът и на студентите, избрали специалности като „Химични технологии“ и „Хидроинженерство“. Въпреки това недостигът на кадри е именно в тези направления.

Според данните топ 3 от най-желаните специалности се учат в Софийския университет "Св. Климент Охридски", както и в УНСС. Водещо място в класацията на университетите заемат още Техническият и Медицинският в София.

Насърчаване

„Насърчаваме техническото и природо-математическото образование. За съжаление обаче сме в ситуация на недостиг на кадри във всички сфери, тъй като годишно се пенсионират над 100 000 души, а младите хора, които ги заместват, са едва 60 000. Най-болезнен е този недостиг в индустриите. В медицинското направление имаме достатъчно търсене, но там проблемът е, че 25% от завършилите заминават в чужбина. Тази година се опитахме да променим това – предложихме държавният прием да бъде свързан с подписване на договори с лечебните заведения. Този прием се изпълни и в следващите години ще вървим към увеличаване на процента на този прием“, коментира министър Красимир Вълчев.

„Все повече завършили родните висши училища се реализират в България. Безработицата сред тях е на рекордно ниско ниво - малко над 2%“, заяви Георги Стойчев от Института „Отворено общество“ - София.

Людмил Христов