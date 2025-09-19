П ореден отвод по мярката на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев. Съдия Георги Ушев от Софийски апелативен съд (САС) също се отказа в качеството си на трети член на съдебния състав, определен да разглежда делото по жалба на Коцев за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

В сряда съставът на Софийския апелативен съд с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислава Любомирова, който трябваше да реши за ареста на Коцев, си направи самоотвод и беше определен нов, който да заседава на 23 септември.

Ето го пълния текст на разпореждането на 10-и наказателен състав на Апелативен съд – София, взето на закрито заседание днес:

Съдия: Георги Ушев като разгледа докладваното от Въззивно частно наказателно дело № 20251000601118 по описа за 2025 година считам, че спрямо мен е налице основание за отвод по чл.29, ал.2 от НПК.

Съображенията ми за това са следните: през последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, чиято мярка за неотклонение е предмет на разглеждане по настоящото дело, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание.

Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем, и за да предотвратя всякакви съмнения в безпристрастността ми, като член на съдебния състав, считам, че спрямо мен е налице пречка по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, за участието ми в разглеждане на делото и се налага да се отведа.

Водим от горното и на основание чл.31, ал.1, вр. чл.29 ал.2 от НПК,

РАЗПОРЕДИ:

Отвеждам се от разглеждане на ВНЧД № 1118/25 г. по описа на САС.

Разпореждането е окончателно.

Делото да се докладва на Зам. председател на САС за определяне на нов член на съдебния състав.

Съдия при Апелативен съд – София.

Любомир Славов