П ловдивски затворник заведе иск за 3000 лева обезщетение срещу държавата, в лицето на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Причината - на 6 август му дали да яде рибна консерва, тип „Закуска“. Срокът ѝ, обаче, бил изтекъл седмица преди това, на 30 юли. Това предизвикало хранително натравяне, като затворникът изпитвал дискомфорт цели три денонощия.

Съдия Дани Каназирева е определила, че делото следва да бъде насрочено за разглеждане, като дата е 6 октомври. Натровеният трябва да представи доказателства, а от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са задължени в срок до датата на съдебното заседание да представят цялата информация за рибните консерви, включително фактури за закупуването им и документи относно срока на годност.

Двама затворници ще бъдат разпитани като свидетели по делото чрез видеоконферентна връзка, става ясно още от определението на съдия Дани Каназирева от Административния съд в Пловдив, писа marica.bg.