Д епутати от "Продължаваме промяната" с коли са блокирали входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това се съобщава във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

Акцията е в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и на бившия заместник - кмет на София Никола Барбутов.

На снимка, залепена на един от автомобилите пред служебния вход на парламента, пише "Днес е Благо, утре си ти".

"Блокираме “специалния” вход на парламента, през който всяка сутрин влизат онези двамата, които поръчват невинни хора да са в затвора! Днес ще трябва да влязат през централния вход, да се срещнат лично с хората, за които обичат “да се грижат”! Елате да им покажем какво мислим за тях!", посочват от "Продължаваме промяната".

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", пише Кирил Петков. "Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", отбелязва Лена Бориславова.