200 лева за неограничено количество алкохол навръх 8 декември и три дни студентски банкет още от Никулден. Това са само част от офертите за празника тази година, показа проверка на „Телеграф“. Най-примамливо за студентите си остава Банско, но конкуренцията на Боровец и Пампорово е силна.

Различните оферти в ресторантите включват освен отбрани мезета и алкохол, но и на много места вече с жива музика.

Мезета

Заради Никулден, който е в събота, още оттогава студенти масово са направили резервациите си в къщи за гости и хотели, потвърдиха за „Телеграф“ туроператори.

Тридневният запой, който ще стартира в края на седмицата, ще приключи в началото на следващата. Офертите са супер примамливи и се оказва са по джоба на всеки кандидат-висшист. Дори хотели с четири и пет звезди предлагат нощувки от порядъка на 30 до 50 лева на студент, често с включена закуска. Целта е местата за настаняване да се напълнят на макс за празника и преди наплива от туристи за ски сезона. Кръчмарите също изкушават с оферти. Освен 200-те лева пиене на корем. Много от ресторантите допускат българската запазена марка – носим си алкохол, а плащаме само храната.

„Алкохолът от вас, мезетата от нас“, предлага хитър и предприемчив банскалия, за да зариби повечко студенти. Голям хит сред новите млади е предвиденият транспорт след нощта на купона до дома. Такава опция се предлага в курорта Пампорово. Сумата, която ще платят студентите, ако не искат да карат с махмурлук до София или Бургас, е съответно по 60 и 70 лв. на калпак. Най-евтин е превозът на изтрезняващите след партито, ако са от Пловдив - 40 лева на човек.

Куверти

Кувертите за София са около 80-150 лева на човек, но повечето са с малко количество алкохол, а извън столицата варират от 90 до 200 лева с нощувка. За страната най-много предложения има от къщи за гости и вили, които се отдават за големи компании.

Самостоятелните вили са за от 12 до 25 души и се отдават за две нощувки на цени от 2200 до 2900 лева, което, като се раздели на броя на гостите, излиза на сметка. Повечето от тях разполагат с механа и кухня, където могат да си приготвят вечерята празнуващите. Напитките отново си носят сами.

Традиция

Вече по традиция все по-често българските студенти резервират кръчми и места за настаняване в съседните държави като Гърция, Сърбия и Турция. Сред офертите за Турция има такива с нощувка в Одрин, но в празничната вечер партитата ще са на кораб по Босфора.

Предложенията за Сърбия изобилстват, започвайки от Сокобаня, Върнячка баня, Ниш, Пирот и други по-близки до София дестинации. Една от тях е за 490 лева на човек, като в сумата влизат две нощувки, хотел с минерален басейн, жива музика, богата вечеря и неограничено количество алкохол.

И към Гърция има групи, които се организират сами, като за хотел ще платят 300 лева за две нощувки със закуски. Планът е да отидат на бар, където да празнуват и да завършат празничната нощ в дискотека с много танци.

Захари Белчев