Т уристически агенции коткат студенти с оферти за алкохол без ограничения в Сърбия.

Предложенията са за празнуване на Студентския празник 8 декември в етно курортен комплекс в западната ни съседка. Комплексът се намира на 130 километра от София.

Нощувка със закуска и вечеря плюс жива музика и алкохол без лимит струва 190 лева на човек. Условието е в стаята да се настанят двама души.

Обиколки

В пакета са включени посещения на Пирот, Цариброд и Темски манастир. Предвидено е и спиране за фотопауза на водопада Бигър. Посещението на манастира е на път към партито. Интересното в него са старинни надписи, които отразяват опустошаването на Чипровци през 1688 година по време на Чипровското въстание. През 18-и век игуменът на манастира йеромонах Кирил Живкович от Пирот съставя на български т.нар. Темски ръкопис. По същото време Темският манастир е средище на поклонници от различни краища на българските земи.

Турция

Друга оферта пък е за посрещане на студентския празник в Истанбул. Две нощувки за двама със закуски струват само 280 лева, като в цената е включен и транспорт с автобус. Настаняването е в тризвезден хотел в центъра на Истанбул. Цената включва и посещение в Одрин, както и водач от агенцията.

По желание туристите могат да се включат в панорамна обиколка с местен екскурзовод, за което трябва да дадат 15 евро. Планирани са посещения на дворците „Долма Бахче“ и „Топ Капъ“, които струват по 50 евро. Предлага се и обиколка „Нощен Истанбул“ за 20 евро, а нощната разходка с яхта по Босфора с атракционна програма и богата вечеря с неограничена консумация на алкохол струва 55 евро.

В програмата е предвидено и разглеждане на църквата „Света София“, като за слушалки туристите ще трябва да се бръкнат допълнително.

София Симеонова