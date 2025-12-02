„МВР седеше безучастно, докато агитки опитваха да окървавят протеста. Имаше огромен проблем – центърът остана без ток“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той подчерта, че правителството вече е чуло гласа на протестиращите и е оттеглило бюджета, но това не е достатъчно.

„Хората на протеста искат оставката на това правителство и излизането на Борисов и Пеевски от политиката, и ние ги подкрепяме напълно“, заяви лидерът на ПП.

ПРОТЕСТЪТ В СОФИЯ: 71 задържани след масовото недоволство!

Василев предупреди: „Нашето съобщение към Борисов и Пеевски е: подайте оставка, защото вече нямате морално право да управлявате страната. Ако това не се случи тази седмица, ще внесем вот на недоверие на цялостен провал на кабинета и заедно с гражданите ще поискаме колективно сваляне на правителството“.

По думите на Ивайло Мирчев оставката на вътрешния министър Даниел Митов вече е закъсняла и ще настояват за нея. Ако някой си мисли, че с връщането на бюджета ще намали общественото напрежение, тежко се е объркал. Управлението няма легитимност, то веднага трябва да си ходи, каза на свой ред съпредседателят на „Да, България“.

Процедурите за ДАР, ДАТО и ДАНС да бъдат спрени, настоя от своя страна лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Според него очевидно се отива към избори. „Очевидно на Румен Радев му е тясно в президентството“, каза още Атанасов и призова: „Нека президентът да избере какво ще прави“.

Протестите в София вече дават резултат, но според Асен Василев борбата за оставка тепърва започва – и няма да спре, докато властта не чуе народа.