С офия бе сцена на истински потресаващ хаос в понеделник вечерта. 71 души бяха задържани след ескалация на напрежението по време на протест в центъра на града, съобщи директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов.

УЖАС В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ: Маскирани излязоха извън контрол! (СНИМКИ+ВИДЕО)

Участници в размириците, предимно млади мъже в черно с маски и качулки, атакуваха офисите на „ДПС-Ново начало“ на ул. „Врабча“ и на ГЕРБ на бул. „Дондуков“. Те хвърляха бомбички, камъни и бутилки, обръщаха и палеха контейнери за боклук, а полицейски автомобил и пожарна кола пострадаха сериозно.

БЮДЖЕТЪТ ПАДА! ВЛАСТТА ОТСТЪПИ ПОД НАТИСКА НА ХИЛЯДИТЕ ПРОТЕСТИРАЩИ

Най-тежко пострада офисът на ГЕРБ – той бе напълно потрошен. За да овладеят ситуацията, полицаите бяха принудени да използват лютив спрей.

Протестиращи се събраха в Триъгълника на властта! (ОБЗОР)

В резултат на хаоса трима служители на реда са ранени, докато столицата все още се възстановява от нощта на безредици.

„Ескалацията се случи в момента, в който незаявено шествие се насочи към сградата на „ДПС-Ново начало”. Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия”, каза Николов.

Той обясни, че агресията не е била провокирана. Полицията е направила всичко възможно, за да проследи всички агресори.

Николов информира още, че сред задържаните е син на известен русенски бизнесмен, за когото се събират данни. Той е подпалил кофа за боклук. Задържано е и лице, у което при обиск са намерени 31 хиляди лева в различни купюри с бележки с имена на столични улици. „Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”, заяви още главният комисар.