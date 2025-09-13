Всички училища ще започнат учебната година присъствено. Това увери образователният министър Красимир Вълчев пред дни по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

Въпреки че в част от сградите ремонтите не са приключили, няма да има училище, което да не отвори врати на 15 септември. През лятото ремонтни дейности са извършени в близо 1500 училища и детски градини, като 800 вече са завършени.

Седмица преди старта на новата учебна година сърчванията на датата - 15 септември, скачат рязко.

15 септември отново ще събере стотици хиляди ученици в класните стаи. Но докато министерството отчита готовност, реалността на семействата е друга. По традиция подготовката е свързана с цветя, лъснати обувки, речи и песни, но реалността, представена от данните на Google Trends, е доста по-прозаична. Първият звънец всяка година ехти по-силно в ушите на родителите, отколкото в сърцата на децата. Старта на новата учебна година се оказва не само вълнуващ, но и сериозно организационно и финансово изпитание.

Данните на Google Trends показват ясна нестихваща заинтересованост към първия учебен ден през последните 7 дни..

Google Trends показва, че дните преди старта на новата учебна година са белязани от рязък ръст в търсенията на думи като „учебници“, „помагала“, „раници“ и „букети“. Още по-показателни са резултатите, сочещи към сериозно покачване в сърчванията на теми като „учебници втора ръка“, „униформи втора ръка“ и „раници намаление“. За родителите новата учебна година започва не само приповдигнато настроение, а и с калкулатор в ръка. Докато директорите говорят за „нова ера в образованието“, Google Trends припомня старата истина: 15 септември е колкото еуфория, толкова и тест за семейния бюджет.

Google Trends ясно показва предпочитанието в закупуването на училищни принадлежности втора ръка.

Проверка на „Телеграф“ разкрива, че цените на ученическите раници бележат ръст от около 10 лева спрямо миналата година. Най-масовите модели вече струват 80 - 90 лева, а по-здравите и анатомични варианти достигат 100 - 120 лева. Те идват с 2-годишна гаранция, която покрива единствено основни дефекти като шевове, дръжки и ципове, но не и щети по външния вид. В другия край на пазара някои модели стигат 450 - 500 лева, а има и предложения за 650 лева, които дори се предлагат на изплащане до 10 вноски без оскъпяване. В същото време най-евтините раници от около 30 лева едва издържат няколко учебника и практически не вършат работа.

ПРОБИВАТ НИ ДЖОБА: Школските раници вече и на изплащане!

Картината при аксесоарите е също толкова пъстра: комплект от 10 тетрадки по 80 листа струва 39 лева на намаление (редовна цена от 45 лв.), несесер за 42 лева идва с 18 цветни молива, 18 флумастера и пълен набор чертожни инструменти, а автоматична гумичка за 15 лева обещава да спести умората при триене. На пазара не липсват и „луксозни“ предложения – като метални бутилки за вода по 50 лева, макар мнозина родители да залагат на по-обикновени решения.

За учениците обаче приоритетите са други. Те питат Google: "прически за училище" и „какво да облека за първи учебен ден“. Селфито пред училище вече е по-важно отколкото придобиването на нови знания. Ако преди първият звънец бележеше завръщането към учението, днес бележи завръщането на филтрите, лайковете и story-тата от даскало.

Резултатите показват колко е важно да се издокараш на 15 септември.

Учителите също не остават по-назад. Едно от най-честите търсения е „реч за първи учебен ден“ и "приветствие за 15 септември", бележат пробив, достигайки скок от 5000% в сърчванията. В ерата на интернет педагогът търси лесния път към вдъхновението. Така 15 септември все повече прилича на театрална премиера, отколкото на старт на образователния процес.

Google неотлъчно в подготовката на празника.

Картата на най-активните търсения в Google Trends също е показателна - Враца, Пазарджик, Разград, Кърджали и Стара Загора водят в надпреварата по подготовка.

Карта на областите, които водят в надпреварата по подготовка.

15 септември остава символичен ден. Той събира ученици, родители и учители в общ ритуал. Зад празничната еуфория обаче стоят ремонти, разходи и тревоги, които всяка година напомнят, че образованието не започва и не свършва с церемонията пред училище. Празникът е шумен и кратък, а истинските въпроси започват след като отзвучи първият звънец.