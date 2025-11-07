Д омашният насилник у нас в болшинството от случаите е мъж над 40 години, който бие жена си, нанасяйки й телесни повреди.

Обикновено не спазва ограничителните заповеди. Най-много случаи на домашно насилие има в София, на следващите места са Бургас, Пловдив и Варна. Преобладават случаите в градовете, което се обяснява с по-голямото население там в сравнение със селата. Най-много криминални престъпления в условията на домашно насилие са нанасянето на телесни повреди при побои, на второ място е нарушаването на ограничителна заповед и на трето – заканата. Това потвърди пред „Телеграф“ началник сектор „Домашно насилие“ в Главна дирекция „Национална полиция“ главен инспектор Зорница Шуманова.

Зорница Шуманова пред "Телеграф": След случая „Дебора“ получаваме 140 сигнала на денонощие!

Тя е националният координатор за домашното насилие към МВР. Единствено в ГДНП има подробна месечна статистика за домашното насилие в страната по десетки показатели – общ брой извършени престъпления, видове престъпления, населени места, пол, възрастови групи, брой ограничителни заповеди, брой разкрити престъпления и т.н.

Повишение

Например през септември 2025 г. са регистрирани 117 криминални престъпления в условията на домашно насилие в регионалните центрове в страната, 92 - в градове, 67 - в села. През същия месец са разкрити 102-ма побойници на половинките си, като 6-има от тях са жени. 22-ма души са заловени за неизпълнена защита, като 3 от тях са жени. 20 души са разкрити за закана в условията на домашно насилие, като 3-ма от тях са жени.

Нов смъртен случай след домашно насилие

За сравнение през септември 2024 г. са регистрирани 109 криминални престъпления в условията на домашно насилие в регионалните центрове в страната, 75 – в градове, 63 – в села. Отново на първо място са телесните повреди, на второ – неизпълнена защита, а на трето – заканите.

Заповедите за защита, които са постъпили в структурите на МВР за изпълнение, през септември 2025 г. са общо 357. От тях за постоянна защита са 105, а за незабавна защита – 252. Пострадалите жени са 320, пострадалите мъже – 44, а пострадалите деца – 110. 317 мъже са регистрирани за домашно насилие, а жените са 49.

За сравнение през септември 2024 г. в структурите на МВР в страната са постъпили 369 заповеди за защита. От тях 87 са за постоянна защита и 282 за незабавна защита. 307 са регистрираните пострадали жени, 38 са пострадалите мъже и 130 са пострадалите деца.

Екзекуции

Убийствата, отвличанията и принудата в условията на домашно насилие са единични случаи, но особено първото най-силно отеква в обществото. Последният случай е от 1 ноември т.г. малко преди полунощ. Тогава 55-годишен мъж застреля бившата си партньорка в София, а след това бе намерен мъртъв в кола в центъра на града. Двамата имат три деца. 45-годишната жена е била собственичка на малък денонощен магазин за алкохол и цигари на ул. „Цар Симеон“. Там по късна доба пристигнал мъжът. Последвал конфликт, той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е пипнат. След убийството мъжът избягал. По-късно тялото му бе намерено в автомобил, паркиран на ул. „Пиротска“, като той е посегнал сам на живота си веднага след убийството. Предполага се, че престъплението е извършено от ревност и заради мъст.

ПОРЕДНА ЖЕРТВА: Жена пребита от гаджето и брат си!

На 18 август 2017 г. на обяд бизнесменът Венцеслав Василев застреля майката на двете му малолетни деца. Това стана в заведение в кв. „Лагера“ в София пред очите на очевидци. 42-годишната жена била на маса със своя приятелка. От няколко месеца била в лоши отношения с мъжа си. Василев се появил, извадил пистолет от дрехата си и хладнокръвно я застрелял с 5 куршума, след което се предал в полицията. Софийският градски съд му даде 20 г. затвор за разстрела и 2 г. за носенето на пистолет с с изтекло разрешително. Василев се разкая и призна фактите в обвинителния акт на прокуратурата. С този ход той намали наказанието си на 13 г. и 4 месеца затвор. Оказа се, че търговецът на хранителни добавки страда от нелечима болест. Три пъти жената е подавала жалби в прокуратурата за тормоз от мъжа й с описание, че изпитва страх за живота си, че той я преследва и има пистолет. Срещу него е имало издадена заповед от Софийския районен съд да не припарва до нея на по-малко от 100 м. В заповедта се казва, че ако мъжът наруши разпореждането на съда, полицаите са длъжни веднага да го задържат и да го предадат на прокуратурата. Това не спаси живота на жената.

Ревността на Спига уби Алена, Викторио застреля жена си и детето

Върховният касационен съд постанови окончателна присъда от 30 г. затвор за Викторио Александров, подсъдим за двойното убийство на приятелката си Дарина Министерска и дъщеричката им Никол. Решението на съда е от 23 септември т.г. Мъжът е признат за виновен, че на 29 октомври 2018 г., около 14 ч. в столичния жк „Надежда 4“, с два изстрела убил 23-годишната Дарина Министерска. Същия ден около 22,30 ч. между с. Долни Богров и София с един изстрел със същото оръжие умишлено умъртвил и дъщеричката си Никол на 1 годинка. Прокуратурата искаше доживотен затвор без замяна.

Делото за убийството на Алена Щерк от ревнивия й бивш приятел Виктор Спига се точи още на първа инстанция в Софийския градски съд. Спига беше задържан от полицията в Италия и върнат обратно в България. Оттогава е в ареста за постоянно. Италианецът е обвинен, че е убил Щерк в първите минути на 27 май 2022 г., а тялото й захвърлил край Радомир. Полицията откри трупа с брезентово платнище, а отгоре натрупани камъни и отпадъци. Щерк е убита малко след като се разделила със Спига през февруари същата година. До разлъката се стигнало заради честите скандали, които италианецът вдигал на Алена. Той бил изключително ревнив и й правил сцени, тъй като искал да спре да се занимава с латинотанци, които Алена обожавала.

Мария Кадийска