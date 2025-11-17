Ж ители на столичния квартал "Редута" живеят в притеснение и тревога.

Причината - серия от стрелби в карето между улиците "Погледец" и "Петър Митов". Неизвестен стрелец в последните седмици е откривал огън по дървета, охранителна камера и бездомни котки. Хората от района се страхуват за безопасността на децата и домашните си любимци, тъй като инцидентите се случват в градинка, където те често се събират.

Напрежението в квартала ескалира, след като на 11 ноември е открита втора простреляна котка.

"Открихме я в безпомощно състояние тук, на полянката пред входа", разказва жител на района. Това се случва само месец след подобен инцидент на 12 октомври, когато е намерена друга простреляна котка.

Агресията на стрелеца не спира дотук. Освен по животните, той е стрелял и по охранителна камера, монтирана на един от блоковете. "Поне пет-шест пъти е простреляна камерата", разказва жетелката, показвайки повреденото устройство. Стрелбата е била в средата на септември и е повредила картата с памет, което не е позволило да се видят записи от инцидента.

Жителите са подали сигнал в Първо районно управление и от СДВР са потвърдили, че е образувана преписка и се работи по случая. За момента обаче самоличността на извършителя остава неизвестна.

Източник: NOVA