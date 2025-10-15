Ц ифров портфейл ще пречи на децата да ползват социални мрежи, след като в сила влезе предложената забрана това да е забранено до 15-годишна възраст.

Тази възраст постепенно се налага във все повече западни държави, а преди дни бе лансирана и от образователния министър Красимир Вълчев. Вчера и шефът на здравната комисия в парламента Костадин Ангелов се обяви в подкрепа. Според него социалните мрежи при децата увеличават риска от невронна зависимост, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън.

„Това не е свобода, това е масова зависимост, облечена в дигитална форма. Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница“, добави шефът на здравната комисия.

Механизъм

Изграждането на ефективен механизъм за контрол на възрастта на децата в социалните мрежи е сред приоритетите на Министерството на електронното управление, заявиха за „Телеграф“ от ведомството. Според експертите там цифровият портфейл е именно такъв механизъм.

„Дигиталният портфейл е нещо като електронна версия на физическия ви портфейл. Вместо в него обаче да има пари в брой, лична карта, шофьорска книжка и банкови карти, всичко това е дигитализирано и се съдържа в официален регистър с отдалечен достъп“, обясниха за „Телеграф“ от министерството.

Например 13-годишен пробва да си направи профил в TikTok. В бъдеще социалните мрежи ще са задължени да се свързват с дигиталния портфейл и съответно те ще отказват достъп, ако детето е под 15-годишна възраст. Така вместо да се разчита на лесни за манипулиране методи като декларацията „Аз съм над 15-годишен“, системата ще блокира ефективно опитите на малките деца да ползват социалните мрежи.

Проверка

България обмисля интегриране на проверката на възрастта в националния цифров портфейл. Тя наскоро се присъедини към европейската декларация от Ютланд, която очертава цялостен подход за изграждане на безопасен онлайн свят за децата. Ключово в декларацията е и изграждането на механизъм за ефективната проверка на възрастта.

„Дигиталният портфейл е инструмент, който ще подпомогне родителите и институциите в защитата на децата онлайн“, обясниха още от МЕУ.

Той позволява да се потвърди дали дадено лице отговаря на необходимата възрастова граница, като затруднява заобикалянето на ограниченията. По този начин родителите могат да контролират достъпа на децата до социални мрежи при пълно спазване на принципите за защита на личните данни, казаха още от ведомството за „Телеграф“.

Деян Дянков