С офийският градски съд прекрати съдебното производство по наказателното дело от общ характер "Благомир Коцев" и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.

Разпореждането не подлежи на обжалване и протест.

Според мотивите на съда всички петима подсъдими, както и 25 от общо 28 свидетели, са от Варна. Това мотивира извод, че делото следва да се изпрати на ВКС за преценка за разглеждането му от друг съд.

От Софийската градска прокуратура отказаха коментар, като посочиха, че става дума за съдебен акт.

Според съдията-докладчик независимо, че обвинението касае сговаряне между четири известни лица и едно, за което е посочено, че е народен представител и се ползва с имунитет, последното не е привлечено към наказателна отговорност. Ето защо при отсъствие на конкретно повдигнато обвинение, подсъдността на делото няма как да бъде на СГС.

Припомняме, че кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен още през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.

Източник: NOVA