С елският център на Драгоданово се превърна в сцена на нощен трилър! Полицай простреля млад мъж след скандал между група младежи, разиграл се още на 5 септември, но разкрит едва днес.

По данни на Районната прокуратура в Сливен, след сигнал на 112 патрул пристигнал на място. Един от участниците в скандала хукнал да бяга, а униформен го подгонил.

Първоначално гърмял предупредително във въздуха, но когато го настигнал, между двамата пламнала разправия. Вторият изстрел улучил беглеца.

И двамата – полицай и простреляният – били приети в болница. Служителят на реда пострадал от удар с тъп предмет, а младежът бил опериран. Болницата вече е изписала двамата за домашно лечение.

Случаят е поет от Окръжната следствена служба под ръководството на Районната прокуратура – разследването ще установи дали полицаят е прекрачил правомощията си или е действал в самозащита.