С поред народната вяра в полунощ на Бъдни вечер настъпва най-святият ден в годината, а имено Рождество Христово. Празникът продължава три дни - от 25 до 27 декември. Това е време, в което проявяваме особено силна вяра, посвещаваме се на семействата, близките и домовете си. Тези три дни ние, българите, свързваме с множество традиции и обреди. Едни, познаваме само от разказите на бабите и дядовците си, а други запазваме и до днес. Данните от Google Trends ясно показват кои теми оформят настроението през декември. От рецептите за празничната трапеза и търсенето на идеалния подарък, елха, украса и какво ли още не. Онлайн поведението на хората разказва изненадващо много за духа на Коледа у нас. Именно този дигитален отпечатък ни помага да проследим как се променя празникът.

Google Trends се превръща в своеобразен прозорец към празничното настроение на българите - показва какво ни липсва, какво планираме и от какво се опитваме да избягаме. Между ръста в търсенията за „евтини подаръци“, „лесни рецепти“, „коледни пътувания“ и „идеи за украса“ дигиталният пулс на страната разкрива една Коледа, в която практичността и емоцията се преплитат. Онлайн поведението ни очертава и картина на празник, който все още пази топлината на традицията, но вече е изцяло оформен от навиците на съвременния човек - бърз, информиран и постоянно свързан.

Плавен ръст в сърчванията на "Коледа" като тема през последните 90 дни.

Краят на годината традиционно бележи рязко покачване в интереса и вълнението около празника. Това ясно личи и от данните на Trends. През последните 90 дни думата „коледа“ доминира в сърчванията. Още от края на октомври кривата започва плавно да се покачва, но след средата на ноември интересът буквално избухва и достига своя пик в първите дни на декември, бележейки „Breakout” или 5000% ръст на търсенията. „Коледа“ е и най-гугълваният празничен термин в седмичните данни. Стабилно се движи в диапазона 70-100 пункта, което показва, че темата вече е навлязла дълбоко в ежедневието на българина.

Плавното покачване в търсенята през последното тримесечие.

След нея, но със значително по-умерен темп, се нарежда търсенето на думата „подарък“ и сродните й теми. Това е втората най-популярна ключова дума, като интересът към нея започва да се засилва още в началото на ноември. В последните седем дни поддържа стабилна активност, без резки пикове. Типично за период, в който хората вече сравняват идеи и оферти, а не започват тепърва да търсят.

Теми сродни при сърчванията на думата "Коледа".

Третата голяма тема е „елха“. Търсенията й са по-скромни през есента, но с наближаването на декември отчетливо се увеличават. Обичайно ръстът става след началото на месеца, когато хората започват да купуват живи елхи или да търсят изкуствени варианти онлайн. Данните от последните седем дни го показват ясно - „елха“ върви на вълни, вероятно свързани с активност след работа и през уикендите.

Последната ключова дума - „украса“, остава най-ниско в класацията, но именно при нея се наблюдава един от най-равномерните ръстове. От октомври насам интересът се покачва бавно, но стабилно, без резки спадове. Това подсказва, че украсата е по-скоро планиран и спокоен процес. Хората търсят идеи, вдъхновение, модели и домашни ръчни проекти, които съпътстват подготовката, но не са зависими от конкретна дата.

Сърчванията на "Коледа" през последните 7 дни следва повтарящ се дневен ритъм.

Данните от последните седем дни разкриват и още една особеност: дневният ритъм. Всички ключови думи спадат почти до нула през нощните часове и рязко се покачват сутрин и следобед, става ясно от данните на Trends. Това е ясен индикатор, че коледните търсения вече са част от ежедневието. Хората ровят за идеи още от ранните часове и продължават активността си онлайн до късно следобед.

Всички ключови думи спадат почти до нула през нощните часове и рязко се покачват сутрин и следобед

Общата картина е повече от ясна: Интересът към празника е очевиден, но не и изненадващ. Расте по-бързо и не спихва. Българите търсят уют, планове, подаръци и вдъхновение. Всичко това оставя и отчетлива следа в търсачката.

В крайна сметка коледното настроение в интернет започва да кипи много преди лампичките да светнат, елхите да се украсят и подаръците да се подготвят, защото истинската магия на празника днес често се ражда първо с едно търсене в Google.