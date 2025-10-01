С ценарий като от екшън филм се разигра тази сутрин в Пловдив. Два автобуса на градския транспорт се удариха челно в ж.к. „Тракия“, след като шофьор на линия №4 изгуби контрол над возилото и се държал „все едно му станало нещо в мозъка“, по думите на очевидци.

Катастрофата станала около 7:50 ч. на ул. „Вълко Шопов“. Вместо да спре на спирка, автобусът започнал да криволичи, блъснал метален кол и се насочил директно към друг автобус по същата линия.

Паниката вътре била огромна. Пътници разказаха, че шофьорът не реагирал на нищо – „все едно се беше изключил“. В последните секунди истински герой – млад мъж от автобуса – счупил със собствени ръце стъклото на вратата, нарязвайки се тежко, за да може хората да изскочат. „Ако не беше той, всички щяхме да сме ранени“, признава пътничка с травма на крака.

Някои успели да скочат от автобуса, който вече бил намалил, но все пак се движел. „Бяхме в безизходица, мислехме, че ще загинем“, споделят други очевидци.

В крайна сметка рейсът се врязал челно в другия автобус. Има пострадали и от двете превозни средства, а ударен е и паркиран автомобил. По чудо няма жертви.

Свидетели са категорични: „Шофьорът беше неадекватен. Добре, че се блъсна във втория автобус, иначе щяхме да сме изтрепани“, предаде „Марица“.