Д епутатите от „Да, България“ обявиха пакет от десни мерки преди началото на бюджетната процедура за следващата година. Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда предвижда възможност натрупаният платен годишен отпуск, придобит по време на бременност и майчинство, да бъде използван почасово за водене и вземане на дете до 12 години от и до детско заведение или училище.

Правото ще е до 1 час дневно, а със съгласие на работодателя – до 2 часа дневно. Мярката се прилага и за бащата, осиновителите или лица, на които е прехвърлено отглеждането на детето, включително баба или дядо.

Ако инициативата бъде приета, тя ще влезе в сила от 1 януари 2026 г., за да се осигури време за организационна подготовка.

„Целта на предлаганите промени е да се улесни съвместяването на професионалния и семейния живот при завръщане на работа след бременност и раждане или при отглеждане на малко дете чрез ясен, предвидим и пропорционален механизъм за почасово използване на вече натрупан платен годишен отпуск. Мярката адресира често срещаната практическа трудност, при която часовете за прибиране на децата съвпадат с края на работния ден и водят до непланирани отсъствия, дисциплинарни казуси или неформални договорености. Нормативното уреждане осигурява правна сигурност и равен достъп до решение, което не увеличава общия размер на платения годишен отпуск и не води до допълнителни бюджетни разходи“, заявяват от формацията.

Според вносителите, мярката представлява допустима форма на позитивна политика за преодоляване на фактическо неравенство в достъпа до заетост и кариерно развитие, без да накърнява права на други работници, тъй като не увеличава общия размер на отпуските и допуска съгласуване с работодателя за ползване над 1 час дневно според производствените нужди.

Какви мерки още предлага „Да, България“

Според Мартин Димитров правителството взема всяка седмица около 500 млн. лева дълг, което е негативен рекорд в цялата ни национална история и води България към криза. “Ако сега бъдат взети серия от десни мерки, които предлагаме, това може да бъде овладяно и преодоляно, може да избегнем влизането в гръцки или румънски сценарий - вдигане на данъци, висока инфлация и влошаване на стандарта на живот”, каза депутатът. Затова, по думите му, трябва в най-спешен порядък да се ограничат публичните разходи, като се започне с харчовете през държавни компании като ББР и БЕХ, в които вече са налети 5,5 млрд. лева за неоправдани харчове.

Три групи от десни мерки обяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов - ограничаване на неефективните разходи, ограничаване на корупционните разходи и подобряване на бизнес средата. По думите му, те фигурират в законопроекти, част от които вече са внесени в Народното събрание, други предстои да бъдат внесени в следващите седмици, и трябва да бъдат приети още преди бюджетната процедура за Бюджет 2026, защото правителството няма програма за ограничаване на разходите. Част от тези мерки са били предложени и в предишната бюджетна процедура.

Мерките за ограничаване на неефективните разходи включват:

държавните служители да започнат да си плащат осигуровките;

централизирани конкурси за държавни служители;

поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР;

ограничаване на бонусите в регулаторите, ВСС, публичните предприятия и администрацията;

премахване на почивните бази на държавната администрация и МВР (480 души в МВР се занимават с почивни бази);

ограничаване неефективността на фонда за пътна безопасност (той сега не е за пътна безопасност, а за купуване на коли и тонери);

целенасочени помощи и социални плащания на база на подоходни критерии.

Мерките за ограничаване на корупционните разходи предвиждат:

в бюджетната процедура ще бъде внесено предложение общинските проекти да бъдат приотизирани според първия подал проекта и да има прозрачност чрез дигитализация на процеса;

търгове за частните болници при ползване на публичен ресурс;

персонални уведомления на пациентите при регистрирана хоспитализация, за да не се източва Здравната каса;

ограничаване на фалшивите ТЕЛК-ове, с които се източва здравният бюджет;

прозрачност на системата на безопасност на храните, защото чрез фалшиви животни се източват субсидии и други средства;

фиксиран таван на кредитите на ББР (това правителство на практика премахна тавана от 5 млн. лв., за да може да налива пари както си иска);

изисквания за прозрачност при капитализацията на публичните предприятия;

пакет от мерки в Закона за обществените поръчки, за да се ограничат всякакви корупционни практики, които се наблюдават в последните месеци.

Третата група мерки, по думите на Божанов, може би е най-важната - подобряване на бизнес средата, защото колкото и да се ограничават разходите, икономиката трябва да генерира стойност. Те включват:

закон за изкуствения интелект, който вече е внесен в деловодството;

данъчни облекчения при реинвестиране на печалбата в развойна дейност;

отпадане на ДДС дневниците и въвеждане на електронни фактури;

възможност платеният годишен отпуск, натрупан по време на майчинство, да може да бъде използван почасово от родителите.

*Източник: Марица