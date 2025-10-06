Н ов циклон, идващ от Германия, ни носи три дни валежи. В понеделник, вторник и сряда отново ще има места, където ще паднат огромни количества дъжд. Това каза пред „Телеграф“ климатологът Симеон Матев.

„Ще се повтори ситуацията от предишния път. Този път на места ще се излеят и по-големи количества. Дали ще има потоп зависи от много други фактори. Ще вали, като този път валежите ще са три дни - започват от днес и завършват в сряда вечерта”, каза той. Матев обясни, че в първия ден от новата работна седмица ще започне да вали първо в Западна България, впоследствие в Родопите.

„Към края на деня ще завали в Източна България, като очакваните валежи са между 30 и 50 литра на квадратен метър. В Югоизточна България ще има по-интензивни извалявания отново и там сумата на валежа ще надмине 50 литра на квадратен метър. С временни прекъсвания валежите ще продължат във вторник и в сряда. В тези дни ще има по-значителни валежни количества в Северна България, най-вече в североизточните райони - Добруджа и Лудогорието, където за денонощието ще има количества по над 50 литра на квадратен метър”, посочи климатологът и подчерта, че това ще доведе до по-големи валежни количества, което не означава непременно, че ще има нови потопи, защото изваляването ще е равномерно, а не концентрирано на определено място.

„При миналата валежна обстановка имаше места, където паднаха и по 100-150 литра на квадратен метър и нямаше проблем“, коментира Матев и подчерта, че проблемът идва, когато има запушени и застроени дерета, затлачени мостове, тогава има условия за възникване на потоп.

Вихър

За разлика от миналия циклон този е с по-ниска енергия. Според Матев този път не се очаква да има торнадо като преди дни във Варна, защото няма да има такава рязка температурна разлика, както беше при предишния.

„Тогава в Западна България валеше сняг, а на изток беше 20 градуса. Сега няма да имаме такъв температурен контраст. Западна България ще бъде по-топла, а Източна по-хладна и няма да имаме тези условия, които водят до образуване на торнадо”, каза климатологът.

По думите му и сега ще вали сняг, но само в планинските места и над 800 м надморска височина, като на Петрохан се очаква отново да се натрупа снежна покривка. Матев препоръча на хората, които живеят до река или водно съоръжение, да имат готовност за незабавна евакуация, защото в тези случаи най-важното е опазването на живота. Също така и да преместят животните си на по-високо, където няма да бъдат засегнати от водата.

От думите му стана ясно още, че сланата, която трябваше да падне между понеделник и вторник, се е преместила в неделя, като не е оставила след себе си сериозни щети. Климатологът поясни, че след тридневния дъждовен маратон идва подобрение на времето и повишаване на температурите, които в края на седмицата ще бъдат над 20 градуса.

Владимир Христовски