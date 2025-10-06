О ранжев код за значителни валежи обяви за понеделник Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 10 области в Южна България, а жълт код за още 14 области на страната.

Оранжевият код за порои е в сила за Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. Без предупреждения са само четири области– Видин, Монтана, Враца и Плевен, а останалите „светят“ в жълто - за потенциално опасно време.

Минималните температури в понеделник ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 7°. Максималните ще са между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.

Влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие, като за вторник е обявен най-високият - червен код, за значителни валежи по Черноморието, а за повечето от останалите области оранжев и жълт код.

Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.