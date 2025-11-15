Ж алба на фирма - кандидат да доставя мантинели, е причината автомагистрала „Хемус“ да остане без такива след наскорошния си ремонт, научи „Телеграф“.

Както изданието писа, наскоро пътната агенция пусна за движение новоремонтиран участък от автомагистрала „Хемус“ от Столичния околовръстен път до пътен възел Яна само че без външни мантинели. Участъкът бе ремонтиран през септември и октомври, а на 29 октомври от агенцията обявиха, че той е окончателно приключил. Проверка на „Телеграф“ в Гугъл Карти показа, че през август 2023 г., т.е. преди по-малко от две години, но и преди ремонта, участъкът е бил снабден с мантинели и от двете страни на всяко платно. В момента обаче мантинели има само при разделителната ивица между двете платна.

Поръчка

Оказва се, че причината да няма мантинели е, че те се доставят, монтират и поддържат по отделна обществена поръчка, а изпълнителят на ремонта - „Автомагистрали“ ЕАД, няма задължение да поставя такива. Поръчката за мантинелите пък бе обявена от пътната агенция в края на септември.

Става дума за мега поръчка за близо 1 млрд. лв. за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи за всички републикански пътища у нас за срок от 5 години. Поръчката е разделена на 6 позиции на географски принцип, като играчите имат право да участват в не повече от две от тях. Поръчката обаче се бави заради жалба от австрийската фирма "Фосталпин Кремс Финалтехник" срещу условията по нея. Така към този момент не е ясно кога участъкът ще се сдобие с мантинели, които предпазват колите от изхвърчане от платното.

Отсечка

Междувременно от агенцията обявиха, че до края на ноември за движение ще бъде официално пусната отсечката от пътен възел Дерманци до пътния възел с пътя Луковит-Угърчин. Вчера бе подписана заповедта за сформиране на комисия за издаването на акт 15, с който възложителят ще приеме обекта.

Следващата стъпка е внасяне на документацията в ДНСК за издаването на акт 16 и разрешението за ползване, казаха от агенцията за „Телеграф“. Читатели сигнализираха, че въпреки че трасето не е отворено, много водачи карат по него от Угърчин в посока София.

Деян Дянков