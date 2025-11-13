М истериозният обект, за който се смята, че е извънземен кораб, докато лети през Космоса с огромна скорост, е изпратил първите си радиовълнови сигнали, но учените смятат, че има ясна причина за това.

ВЕЧЕ Е СИГУРНО? Извънземен кораб обикаля Слънчевата система?!

Астрономите са засекли радиовълни от „междузвездната аномалия“, известна като 3I/ATLAS, докато то е преминавало по средата на еднопосочното си пътуване през нашата Слънчева система.

Използвайки южноафриканския радиотелескоп MeerKAT, изследователи са открили хидроксилни радикали (OH) около обекта на 24 октомври, стана ясно. Анализът на молекулите показва, че температурата на повърхността на мистериозния обект – който в момента е на около 203 милиона мили от Земята.

Теоретичният физик Ави Льоб предупреди, че огромният космически камък може да е „извънземен артефакт“, който е на път да осъществи първи контакт. Но повечето учени смятат, че това е комета, която пътува от милиарди години.

И се смята, че радиовълните са доказателство за естествения му произход, тъй като са резултат от специфично поглъщане на дължини на вълната, свързано с наличието на хидроксилни радикали или OH молекули в комата на кометата, съобщава Livescience.