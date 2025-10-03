Н а Петковден се покланяме на света Петка в Трън, където според преданието светицата е живяла около година в началото на XI век. Там има скален параклис, където можем да лекуваме проблеми с очите.

До входа на параклиса в квартал Баринци има сталактит. Ако човек сложи ръка върху него, тя тутакси ще се намокри. Чудодейната вода местните наричат Сълзите на Света Петка. Тя прокапва в ранна пролет и точно около празника на светицата 14 октомври. С водата хората мият очите и врата си за здраве. Има много случаи на хора, които са се излекували след това от безплодие и травми, но най-вече от проблеми със зрението.

Чудеса

Трънчани разказват, че през октомври 2018 г. пристигнала жена, която разказвала, че е вече за трети път на мястото, тъй като с нея се е случило истинско чудо. Била почти сляпа и лекарите били безпомощни. И след като си измила очите, получила невероятно подобрение. От прегледите станало ясно, че зрението й се подобрило с 50 процента. Но най-изумителното чудо се случва преди 4-5 години. Тогава едно сляпо дете посетило параклиса с родителите си. Качило се после до кръста, към който води провиралка до пещерата. Трънчани разказват, че горе детето вече виждало.

Камък

Света Петка била гонена заради големите си дарби, с които помагала на хората с вяра и молитва. Накрая намерила подслон в тази пещера. Легендата гласи още, че веднъж Петка, която имала неземни дарби от Св. Дух, предусетила, че идат хора, които й мислят злото, и успяла да избяга. При бягството й камъкът, по който се покатерила, сякаш омекнал като тесто и светицата оставила следите от своите ръка и крак. Според вековния обичай днес жените поставят лява ръка в първия отпечатък и си пожелават нещо да им се случи в живота. Мъжете правят същото, като полагат дясна ръка върху следата от крака на светицата.

Култът към Света Петка е популярен в целия православен свят, но особено тържествено празникът се отбелязва в Яш, Румъния, където от 1641 г. се намират нейните мощи. „Телеграф“ се свърза с Поклонническият център „Свети Иван Рилски“ към Софийската света митрополия. Оттам обясниха, че всяка година се организира екскурзия до Яш, но през лятото, тъй като напливът от поклонници на 14 октомври е огромен и настаняването в манастир е невъзможно

