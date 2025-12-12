А ко наистина искате да се обвържете с някого за цял живот, струва си да си водите бележки от калифорнийската еленова мишка. Този мъничък гризач е оглавил „таблицата“ по моногамия в животинското царство, докато хората са на седмо място.
Учените анализирали пропорциите на пълнокръвни и полубратя/сестри при редица видове, както и в няколко човешки популации през цялата история.
Тези с по-високи нива на моногамия е вероятно да имат повече братя и сестри, които споделят и двамата родители, докато видовете, които са по-безразборни, са склонни да регистрират по-висок дял на полубратя и сестри.
Анализът разкри, че калифорнийската еленова мишка е най-моногамното същество, като 100% от братята и сестрите споделят и двамата родители.
Междувременно хората регистрират само 66 процента пълноправни братя и сестри. Това ни поставя по-ниско от африканското диво куче, дамараландския сляп плъх, мустакатите тамарини, етиопския вълк и евразийския бобър.
Въпреки това, в сравнение с нашите далечни братовчеди примати, ние сме много по-верни - което прави предпочитанието ни към моногамия „изключително необичайно“, казват експерти, цитирани от Daily Mail.
Д-р Марк Дайбъл от университета в Кеймбридж разработи изчислителен модел за изчисляване на приблизителния рейтинг на моногамия за всеки вид. Първите 11 вида в класацията се считат за „социално моногамни“, предпочитащи дългосрочни връзки.
„Съществува висша лига на моногамията, в която хората се чувстват удобно, докато по-голямата част от другите бозайници възприемат далеч по-разпуснат подход към чифтосването“, каза той.
Според неговия анализ, най-безразборният вид е овцата Соей - порода, произлизаща от дива популация, обитаваща архипелага Сейнт Килда в Шотландия.
Само 0,6% от агнетата от тази порода са пълноправни братя и сестри, разкри д-р Дибъл, тъй като всяка овца-майка се чифтосва с няколко коча.
Други, които се класират ниско в таблицата, включват гребенестия макак от Целебес, черната мечка, антарктическия тюлен и косатката.
Ето кои са най-моногамните същества:
Най-моногамните животни
Калифорнийска еленовамишка (100%)
Африканско диво куче (85%)
Дамараландски кърт плъх (79,5%)
Мустакат тамарин (77,6%)
Етиопски вълк (76,5%)
Евразийски бобър (72,9%)
Хора (66%)
Голям гибон (63,5%)
Сурикат (59,9%)
Сив вълк (46,2%)
Червена лисица (45,2%)
% от братята и сестрите, които са пълноправни братя и сестри
Най-развратните животни
Соей овце (0,6%)
Целебески гребенест макак (0,8%)
Резус макак (1,1%)
Японски макак (2,3%)
Черна мечка (2,6%)
Антарктически тюлен от кожа (2,9%)
Косатка (3,3%)
Савана бабуин (3,7%)
Маймуна Вервет (4%)
Афала (4,1%)
Обикновено шимпанзе (4,1%)