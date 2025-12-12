А ко наистина искате да се обвържете с някого за цял живот, струва си да си водите бележки от калифорнийската еленова мишка. Този мъничък гризач е оглавил „таблицата“ по моногамия в животинското царство, докато хората са на седмо място.

Учените анализирали пропорциите на пълнокръвни и полубратя/сестри при редица видове, както и в няколко човешки популации през цялата история.

Тези с по-високи нива на моногамия е вероятно да имат повече братя и сестри, които споделят и двамата родители, докато видовете, които са по-безразборни, са склонни да регистрират по-висок дял на полубратя и сестри.

Анализът разкри, че калифорнийската еленова мишка е най-моногамното същество, като 100% от братята и сестрите споделят и двамата родители.

Междувременно хората регистрират само 66 процента пълноправни братя и сестри. Това ни поставя по-ниско от африканското диво куче, дамараландския сляп плъх, мустакатите тамарини, етиопския вълк и евразийския бобър.

Въпреки това, в сравнение с нашите далечни братовчеди примати, ние сме много по-верни - което прави предпочитанието ни към моногамия „изключително необичайно“, казват експерти, цитирани от Daily Mail.

Д-р Марк Дайбъл от университета в Кеймбридж разработи изчислителен модел за изчисляване на приблизителния рейтинг на моногамия за всеки вид. Първите 11 вида в класацията се считат за „социално моногамни“, предпочитащи дългосрочни връзки.

„Съществува висша лига на моногамията, в която хората се чувстват удобно, докато по-голямата част от другите бозайници възприемат далеч по-разпуснат подход към чифтосването“, каза той.

Според неговия анализ, най-безразборният вид е овцата Соей - порода, произлизаща от дива популация, обитаваща архипелага Сейнт Килда в Шотландия.

Само 0,6% от агнетата от тази порода са пълноправни братя и сестри, разкри д-р Дибъл, тъй като всяка овца-майка се чифтосва с няколко коча.

Други, които се класират ниско в таблицата, включват гребенестия макак от Целебес, черната мечка, антарктическия тюлен и косатката.

Ето кои са най-моногамните същества:

Най-моногамните животни

Калифорнийска еленовамишка (100%)

Африканско диво куче (85%)

Дамараландски кърт плъх (79,5%)

Мустакат тамарин (77,6%)

Етиопски вълк (76,5%)

Евразийски бобър (72,9%)

Хора (66%)

Голям гибон (63,5%)

Сурикат (59,9%)

Сив вълк (46,2%)

Червена лисица (45,2%)

% от братята и сестрите, които са пълноправни братя и сестри

Най-развратните животни

Соей овце (0,6%)

Целебески гребенест макак (0,8%)

Резус макак (1,1%)

Японски макак (2,3%)

Черна мечка (2,6%)

Антарктически тюлен от кожа (2,9%)

Косатка (3,3%)

Савана бабуин (3,7%)

Маймуна Вервет (4%)

Афала (4,1%)

Обикновено шимпанзе (4,1%)