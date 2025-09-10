Д нес те са идоли на милиони, но в младежките си години някои от най-големите звезди са били принудени да работят в обикновени заведения за бързо хранене.

Първите им работни места изобщо не напомняли на бляскавия живот, който водят сега. Ето кои знаменитости някога са носели униформи зад щандовете за бургери и пържени картофи.

1. Меган Фокс: Банан за рекламна кампания

Като ученичка бъдещата звезда от „Трансформърс“ работела в кафене Tropical Smoothie във Флорида. Задачата ѝ била да облече костюм на банан и да танцува пред входа, за да привлича клиенти. „Приятелите ми ми се подиграваха, но сега аз съм тази, която се смее“, разказва Фокс, вече с международна слава.

2. Ева Мендес: Дегустации и хотдог

Като тийнейджърка актрисата работела в мола Glendale Galleria, раздавайки мостри в Ciao и правейки хотдог в Hot Dog on a Stick. Там тя ръчно изстисквала лимони за напитки, стояла на касата и пържела наденички. В интервю за Wall Street Journal Мендес споделя, че дори подкупила колежка, за да избегне приготвянето на пица. Уволнена била не заради грешки в кухнята, а заради несполучлив подарък на фирмен „Таен Дядо Коледа“.

Райън Гослинг и Ева Мендес

3. Брад Пит: Пилешки талисман в El Pollo Loco

Първата работа на бъдещия холивудски секссимвол била свързана с… пиле. В началото на актьорската си кариера той работел във веригата за бързо хранене El Pollo Loco, произхождаща от Мексико. При откриването на заведение в Лос Анджелис Пит стоял на ъгъла на "Сънсет" и "Ла Бреа", облечен в костюм на пиле, за да привлича клиенти. По-късно в интервю с Елън Дедженеръс той признава, че не се срамува от тази работа, макар че понякога тълпите го изнервяли.

Брад Пит

4. Мадона: Седмица в Dunkin’

В началото на 80-те бъдещата „кралица на попа“ работела в Dunkin’ Donuts в Ню Йорк. Мадона издържала едва седмица – открито скучала, играела си с кафемашината и дори напръскала клиент със сладко. След уволнението осъзнала, че работата на бариста не е за нея.

5. Пинк: McDonald’s и „микрофонът на Джанет Джаксън“

Световната звезда започнала кариерата си в McDonald’s. Според нея семейството ѝ настоявало сама да печели пари. Пинк си имала „собствени правила“: понякога давала на приятели безплатни картофки, пушела през прозореца за поръчки и се чувствала като суперзвезда със слушалките, които наричала „микрофонът на Джанет Джаксън“. По-късно работила и в Pizza Hut и Wendy’s, но никога не издържала повече от ден. В интервюта признава, че и до днес сънува кошмари за връщане в кухнята на бързото хранене.

6. Ева Лонгория: Бургери в Wendy’s

На 15 години бъдещата звезда от „Отчаяни съпруги“ фалшифицирала документи, за да започне работа в Wendy’s. Там се научила да прави чийзбургери „по свой начин“ – с майонеза върху питката, кетчуп, горчица и халапеньо. Лонгория често споменава този период като ценен житейски урок. „Ева Лонгория, която работеше в Wendy’s, имаше нужда от данъчни облекчения. Но Ева Лонгория, която играе във филми, вече нямаше такива“, казва актрисата.

Ева Лонгория

7. Гуен Стефани: Сладолед в Dairy Queen

В Калифорния бъдещата фронтменка на No Doubt сервирала сладолед и бърза храна в Dairy Queen. Там срещнала бъдещи членове на групата, с която през 90-те изкачи върховете на класациите с „Just a Girl“. Стефани признава, че често си похапвала от десертите и дори качила килограми, затова напуснала и започнала работа като гримьор.

8. Джеф Безос: Касиер в McDonald’s

Основателят на Amazon и един от най-богатите хора в света също започнал скромно. Като тийнейджър Безос работил в McDonald’s. През първата седмица трябвало да почисти огромен разлив от кетчуп заради счупен диспенсър. „Дадоха ми почистващ разтвор и ми казаха: ‘Оправяй се!“, разказва той.Там се формирали дисциплината и работната му етика, които по-късно му помогнали да изгради империята Amazon.

*Източник: Vesti