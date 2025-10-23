А ржентински археолози откриха яйце на динозавър, чиято възраст се оценява на около 70 милиона години, според Ladbible.

Според източника, яйцето е в почти перфектно състояние, с непокътната черупка. Палеонтолози от Аржентина направиха това изумително откритие по време на предаване на 7 октомври. Експертите отбелязаха, че яйцето изглежда толкова добре, че изглежда е снесено съвсем наскоро.

Смята се, че яйцето принадлежи към рода Bonapartenykus, месояден теропод, живял през късния период на Креда. Това прави откритието още по-шокиращо. Ученият Гонсало Муньос каза пред National Geographic: „Това беше пълна и абсолютна изненада. Намирането на яйца на потенциално месоядни динозаври, особено в това състояние, е рядкост“.

Междувременно учени от НАСА обявиха, че са открили следи от древни форми на живот на Марс в проби, открити от американския роувър „Perseverance“.