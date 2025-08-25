П ет хиляди души в България за близо година са подали сигнали, че са жертви на онлайн измами и изгубени от стотици до хиляди левове. Средно по около 100 седмично са жалбите, но пострадали са много повече, защото се срамуват и страхуват да съобщят за това, което им се е случило, съобщиха пред „Телеграф“ източници от ГДБОП.

Жертвите са от всички възрастови групи и различни професии. Киберпрестъпленията растат като лавина, особено след като в играта се включи и изкуствен интелект (ИИ). Кражбата на профили в социалните мрежи и виртуални романи с анонимни членове на нигерийската мафия, които завършват с разбито сърце и празни банкови сметки, фалшиви сайтове за пазаруване вече са банално престъпление пред набиращото скорост цунами от измами с обещания за скоростно изкарване на пари на борсови и криптоплатформи.

Мащаби

За да се проумее мащабът на киберпрестъпленията, са достатъчни числата от най-голямата световна онлайн търсачка с база данни за измами Scamadviser.com. За миналата година са загубени 55 милиарда евро от онлайн измами в света, но се очаква числото да нарасне с 40% през 2025 г.

За това колко много хора имат нужда от адекватна помощ, цифрите са красноречиви. Само за ден в средата на август платформата е посетена от около 400 хил. потребители, а през юли са се допитали за информация дали имат работа с бели или черни сайтове, телефони или криптоплатформи 7 000 000 души.

Търсачката разполага с база данни за 6 234 851 измамни уебсайта, за 24 часа в средата на август е сканирала 230 000 уебсайта, за да отговори дали са надеждни, а в същия ден е получила доклади от посетители за 9288 онлайн измами.

Гурме

Сред най-перфидните измами, описвани от службите, е „Клане на прасе“, която завършва с гурме угощение на кибербандитите, празни банкови сметки и допълнителни кредити за жертвата. За такава разказа пред „Телеграф“ П.П. (използваме инициали за запазване на самоличността му - б.а.).

Човекът търсил допълнителни доходи, за да погасява кредита си, и пуснал данните си в чуждестранна англоезична трудова борса, рекламирана в социалната мрежа Фейсбук, която изискала телефон, сфера на квалификация, както и чужди езици. В средата на юли му се обадили рускоговорящи лица, които се представили за финансови мениджъри в международната компания Oakwell investment Holding LTD с офис в Лондон.

Те му предложили да го обучават и под тяхно ръководство да опита да печели за няколко минути на ден на тяхната финансова платформа. За личен ръководител назначили опитния трейдър Александер Собуров. След две седмици обучение, включващи правила по безопасност, в което брокерът демонстрирал борсови познания и съобщавал прогнози за предстоящи геополитически световни събития до дати, П.П. се вдъхновил от възможностите.

Все пак се отказал да участва, след като поискали от него да праща депозита си чрез дружества за платежни услуги, а не да ги качва директно на платформата. Тогава за негова обезпеченост му предложили писмен договор, както и кредит от тяхна страна, който бил качен на платформата, обещание за 78% печалба от търговия със суровини за 7 дни. Условието било, че на седмия ден трябва да замени кредита с негов депозит, за да може да изтегли веднага печалбата и вложената сума.

Грузия

При закъснение го очаквали 5% лихва по кредита от тяхна страна. „Като видях, че реално печеля по 1000 долара на ден, реших, че си струва риска. Щях да погася дълговете си за много кратко време, обясни потърпевшият.

Изтеглил допълнителен заем и в срок погасил дълга си към платформата, а адресите, които му посочвали да праща суми, били в Грузия. Междувременно платформата сменя името си на trade.oakwell-cl.net. Финалът е като по учебник. Когато П.П. решил да свали депозита си и малка част от печалбата, от служба „Безопасност“ му съобщили, че първо трябва да плати такса към борсата, която възлизала на около 3 хил. лв.

Той категорично отказал, простил се и с вложените пари, проумявайки, че „тази работа с парите няма да има край“. Проверка в Scamadviser.com, който открил твърде късно, категорично потвърдила опасенията му. Не очаквайки такъв ход от него, трейдърите поискали да подпише заявление за отказ от претенции към обменно бюро Sigma exchenge. П.П. категорично отказал, а „брокерите“ продължават да му звънят от телефонни номера от цял свят.

Език

Според ГДБОП рускоговорящите финансови измамници са позиционирани в Беларус, но са трудно достижими за европейските служби заради геополитическата ситуация. Най-добрата защита е да не се отговаря на телефони, нищо да не се подписва и да бъдат блокирани всички опити за контакт в социалните мрежи.

При този вид измама мошениците ви „угояват“ със сладки приказки, фалшиви инвестиции и малки, убедителни печалби. Обичайна практика е да се крият зад компания на светло, а след това да сменят името на платформата, за да заличат следи. След като се закачите и заложите всичко, те източват сметката ви с един голям, опустошителен удар – оставяйки ви само със съжаление и много празен портфейл, описват схемата в Scamadviser.com.

Помощ

Международната търсачка е публикувала няколко линка, които отвеждат към американски и австралийски служби, специализирани в разследване на крипто и финансови престъпления, към които потърпевшите могат да се обърнат.

В повечето европейски страни вече действат неправителствени организации, които оказват психологическа и правна помощ на жертви на този тип престъпления, както и информация за предпазване от тях, но в България все още няма такава въпреки единичните усилия на малцина.

На сайта на ГДБОП са публикувани десетки черни сайтове, но всеки ден те се увеличават. Има и безплатна правна помощ за най-бедните, към правосъдното министерство, която предоставя адвокат, който да представи сигнала пред прокуратура или полиция. Нуждаещите се от психологическа помощ могат да се обърнат към местите общини.

Схемаджии зарибяват с лесна работа

В момента една от най-разпространените схеми, в която участва и изкуствен интелект, са многобройните реклами в социалните мрежи, които обещават допълнителни пари за няколко минути на ден, ако харесваш публикации в нета или отговаряш на тестове, показва проучване на „Телеграф“.

Това е само стръв, която отвежда към поредния крипто измамник. В много от случаите вместо с човек си контактуваш с ИИ, който твърди, че общува като човек. Изискването е да се работи в Телеграм и Whatsapp и с определени банкови институции, сред които фигурират и някои български, както и Revolut.

Схемата е сходна като гореописаната. Показват на потенциалната жертва фалшива платформа, на която за минути тя изкарва няколкостотин лева, докато се зариби. Следва пращане на значителна сума пари от негова страна и накрая пълната им загуба, защото не може да изпълни различните условия, които се поставят постфактум.

Светлана Трифоновска