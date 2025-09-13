Т рима от младежите, обвинени за побоя над полицейския шеф от Русе Николай Кожухаров, излизат на свобода. Съдът във Велико Търново реши да освободи Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов под домашен арест, като ще трябва да носят и електронни гривни.

Апелативният съд във Велико Търново освободи от ареста и 15-годишния Станислав, задържан заедно с другите трима. Като непълнолетен, той ще бъде под надзор на експерт от Детска педагогическа стая, след като съдът отмени първоначалното решение на Окръжния съд в Русе.

Защитникът му Методи Лалов пък поиска процесът да бъде открит, тъй като нямало какво да се крие от обществото. Той поиска още да бъде направен аудиозапис на заседанието и да бъде излъчен видеозаписът от камерите.

Над четири часа продължи разглеждането на мярката за неотклонение. В началото на първото заседание бяха представени нови доказателства, включително протокол от разпита на старши комисар Кожухаров и видеоекспертиза на записите от охранителните камери.

Искания

От своя страна адвокатите на обвиняемите поискаха налагане на по-лека мярка. Един от основните им мотиви беше, че скандалът, довел до побоя над Кожухаров, е бил предизвикан не от младежите, а от приятеля на полицая - Георги Димитров.

Според адвокат Георги Георгиев въпросният Димитров е застанал на пътя и е спрял колата, управлявана от неговия подзащитен Кирил Гочев. След това Димитров ударил младежа по лицето. Провокирал е скандала, а след това неправомерно е бил откаран с патрулката в болницата, твърди още юристът. По думите му Кирил не се държал арогантно, не е ругал и обиждал. Той е отговорил на провокацията, затова било неуместно да се говори за едро хулиганство и цинизъм, смята още защитникът.

Колегата му адвокат Станислав Иванов – защитник на Жулиен Кязъмов, пък каза, че от разпитаните 11 свидетели 8 са били полицаи, като в показанията си те обяснили, че са чули случайно от задържаните какво се е случило, но самите те не са ги разпитвали. Адвокатът попита също защо не са прегледани записите от бодикамерите. По отношение на Жулиен адвокатът му каза, че самият пострадал Кожухаров е обяснил, че е бил ударен 2 пъти от Станислав. Той вече е разпитан, но какво още е казал, не стана ясно от думите на юристите.

Карта

Спор предизвика въпросът кога шефът на ОДМВР-Русе е представил служебната си карта пред младежите. Според прокурорите това се е случило в началото на скандала, а според адвокатите това е станало в края му. Като разбрали, че пред тях стои служител на МВР, младежите веднага се отдръпнали. В съдебната зала вчера бяха дошли и група приятели на част от обвиняемите от Русе, които посрещнаха с облекчение решението за пускането им от ареста.

Иван Първанов