Б рутална стрелба между две групировки в Хановер, Германия, остави много ранени, съобщава германската преса.
Großeinsatz der Polizei. In #Hannover kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung, die in einer Schießerei endete. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.— Das Nordlicht 🇩🇪🐱🌊 (@sma_nordlicht) October 22, 2025
...sind zwei Gruppen in Streit geraten. 🤔
Hintergrund unklar. Bereich um Niedersachsenring abgesperrt. pic.twitter.com/CcRpD3lklx
Както съобщава вестник „Хановерше Алгемайне“, в сряда вечерта в града е избухнал сблъсък между две групировки.
Впоследствие е използвано огнестрелно оръжие.
Причината за спора все още е неясна.
Schießerei in #Hannover nach "Streit zwischen 2 Personengruppen" - auch das gehört zunehmend zum #Stadtbild ... pic.twitter.com/h4LP3FuAHv— Dr. Alrun Seidler - Infektiologie (@DrASeidler) October 22, 2025
Вестникът съобщава още, че няколко души са ранени, въпреки че степента на нараняванията им все още не е ясна. Заподозрян е арестуван.
Bestes Deutschland aller Zeiten 🇩🇪— AfD Hannover (@AfdHannover) October 22, 2025
Hannover
Schießerei auf der Vahrenwalder Straße,
Höhe Niedersachsenring #Stadtbild
Zwei #Gruppen gerieten aneinander,
mindestens eine Person festgenommen
Deshalb #nurnochAfD 💙
weil es gut & sicher für Deutschland 🇩🇪 ist pic.twitter.com/kMwxgZiAS4
След стрелбата в Хановер, при която бяха ранени няколко души, полицията съветва хората да избягват района, доколкото е възможно, чрез онлайн услугата X.
„Нашите служители са на място с голям брой служители на реда“, казват те.
Един човек вече е арестуван.
Все още не е ясно колко хора са ранени при инцидента на Vahrenwalder Straße, северно от Niedersachsenring.
Стрелба е станала на улица „Варенвалдер“ в Хановер в сряда вечерта.
Полицията в Хановер потвърди пред „ Хановерски алгемайне цайтунг“ (HAZ) , че е възникнал спор между две групи около 18:25 ч.
„Произведени са няколко изстрела“, съобщи говорител на полицията.
Точните обстоятелства все още не са ясни. Съобщава се обаче, че няколко души са ранени.
„Все още не мога да коментирам степента на нараняванията“, каза говорителка на полицията.
Броят на ранените също е неизвестен. Според говорителката един заподозрян вече е арестуван. Районът е отцепен.
Очаквайте подробности!Росица Лаханова