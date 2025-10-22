Б рутална стрелба между две групировки в Хановер, Германия, остави много ранени, съобщава германската преса.

Както съобщава вестник „Хановерше Алгемайне“, в сряда вечерта в града е избухнал сблъсък между две групировки.

Впоследствие е използвано огнестрелно оръжие.

Причината за спора все още е неясна.

Вестникът съобщава още, че няколко души са ранени, въпреки че степента на нараняванията им все още не е ясна. Заподозрян е арестуван. 

След стрелбата в Хановер, при която бяха ранени няколко души, полицията съветва хората да избягват района, доколкото е възможно, чрез онлайн услугата X.

„Нашите служители са на място с голям брой служители на реда“, казват те.

Един човек вече е арестуван.

Все още не е ясно колко хора са ранени при инцидента на Vahrenwalder Straße, северно от Niedersachsenring.

Стрелба е станала на улица „Варенвалдер“ в Хановер в сряда вечерта.

Полицията в Хановер потвърди пред „ Хановерски алгемайне цайтунг“ (HAZ) , че е възникнал спор между две групи около 18:25 ч.

„Произведени са няколко изстрела“, съобщи говорител на полицията. 

Точните обстоятелства все още не са ясни. Съобщава се обаче, че няколко души са ранени.

„Все още не мога да коментирам степента на нараняванията“, каза говорителка на полицията.

Броят на ранените също е неизвестен. Според говорителката един заподозрян вече е арестуван. Районът е отцепен.

Очаквайте подробности!

Росица Лаханова Росица Лаханова
стрелба групировки Хановер